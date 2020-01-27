سبينيس السادات ينقل المنوفية لعصر تجارة التجزئة الحديثة

افتتحت اليوم الاثنين الموافق 27 يناير شركة سبينيس مصر فرعها الخامس عشر، بمدينة السادات ، بمنطقة المحور المركزي أمام منطقة البنوك، بمول سفن ستارز وعلى مساحة 2500 متر، ليصبح هو أول فرع هايبر ماركت في مدينة السادات ومحافظة المنوفية كلها.

ويضم الفرع جميع الأقسام المعروفة، خاصة الأقسام الغذائية مثل البقالة ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم ومصنعاتها، وغيرها من المنتجات الغذائية، ويضم أيضًا تنوعا ضخما في الأقسام غير الغذائية مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية، واحتياجات الأطفال، ومستلزمات المنزل والأسرة المصرية بصفة عامة.

وشهد افتتاح الفرع إقبالا كثيفا من أهالي وقاطني مدينة السادات ليس فقط بسبب هذا التنوع الكبير في المعروضات، ولكن أيضًا في ضوء ما تتميز به سبينيس من جودة عالية وأسعار منافسة؛ لأنها تحرص على اتباع سياسة التسعير الموحد، مما كان له أثره الواضح في تميز المعروضات والمنتجات الموجودة بالفرع عن ما هو موجود في مدينة السادات وكافة أرجاء المحافظة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للفرع حوالي 50 مليون جنيه، شاملة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ويوفر حوالي 200 فرصة عمل مباشرة، وأضعاف هذا العدد من فرص العمل غير المباشرة. وشهد الافتتاح مهند عدلي رئيس سبينيس مصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى لفيف من الصحفيين والإعلاميين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالفرع وعناصر تميزه المتعددة.