سبينالكس للغزل توقع عقد بيع قطعة أرض مع البعثة العلمانية الفرنسية

أعلنت شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عن توقيع عقد نهائى لبيع قطعة أرض تابعة لها بمدينة النزهة بالإسكندرية لصالح البعثة العلمانية الفرنسية – مسيون لاييك فرانسيز .

وقالت سبينالكس فى إفصاح للبورصة الأربعاء إنها حصلت على 85% من القيمة الإجمالية لقطعة الأرض بعد توقيع العقد النهائى فى 28 مايو الجارى.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على 10% من القيمة الإجمالية البالغة 210 مليون جنيه ، وستحصل على ال5% المتبقين بموجب خطاب ضمان بنكى.

يشار إلى أن البعثة العلمانية الفرنسية هي جمعية فرنسية (أسست عام 1902) تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الفرنسية من خلال شبكة المدارس التابعة لها بالخارج.

ويتبع الجمعية الفرنسية عدة مدارس فى مصر (حضانة-ابتدائى- ثانوى)، منها مدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية التى آلت إلى الحكومة المصرية بعد حركة التأميم ثم عادت للإدارة الفرنسية.

وتستهدف البعثة العلمانية الفرنسية استغلال قطعة أرض النزهة فى إنشاء مدرسة جديدة بالاسكندرية.

سبينالكس: مساحة الأرض 22 ألف متر تقع بمدينة النزهة

وتبلغ مساحة تلك الأرض حوالى 22 ألف متر مربع، وتقع بشارع القنال بالمحمودية بمدينة النزهة بالإسكندرية.

وتقدمت الجمعية الفرنسية فى اكتوبر الماضى بكراسة شروط منفردة لشرائها فى مزاد بنظام المظاريف المغلقة انسحب منه متقدمين آخرين.

وتأجل مزاد بيع تلك الأرض عدة مرات على خلفية التحقق من موقعها الجغرافى، وما إذا كانت تقع ضمن مخطط الأراضي الواقعة على محور ترعة المحمودية.

وحصلت الشركة فيما بعد على موافقة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية على طرح تلك الأرض للبيع .

البعثة العلمانية الفرنسية تمتلك شبكة مدارس متنوعة فى مصر

سفير فرنسا بالقاهرة

وترتبط البعثة العلمانية الفرنسية بالدولة الفرنسية من خلال اتفاقيتين، إحداهما مع وزارة أوروبا والشئون الخارجية والأخرى مع وزارة التعليم .

وتندرج أنشطة الجمعية في إطار التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية الفرنسية، وفقا للبيانات المتاحة عن الجمعية على موقع السفارة الفرنسية فى القاهرة.

وتتبع الجمعية تعليمات وزارة التعليم الفرنسية فيما يتعلق بتوافق برامجها التعليمية مع الأنظمة التعليمية الفرنسية.

وتعمل وكالة تعليم اللغة الفرنسية فى الخارج إلى جانب البعثة فى مصر ،ويتبعها حاليا مدرسة الليسيه الفرنسية بالقاهرة.

تضم تلك المدرسة 1700 طالبا منهم 900 طالب بالحضانة والمرحلة الابتدائية (بمواقع ثلاثة) و800 طالبا بالمرحلة الثانوية (بالمعادي).

وتوسعة المدرسة فى إنشاء مدرسة جديدة بالمرج خلال الفترة من 2011- 2013 بعد أن وصلت القدرة الاستيعابية للمدرسة الأصلية بالمعادى أقصاها فى عام 2010.

وتستقبل مدرس المرج فصول المرحلة الثانوية والاعدادية. أما فصول الحضانة والابتدائي فظلت بالمعادي.

ولدى المدرسة موقعان آخرن يستقبلان فصول الحضانة والابتدائي بالزمالك والقاهرة الجديدة.وفقا لموقع السفارة الفرنسية بالقاهرة.