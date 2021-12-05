«سبيشيال جروب» تفوز بتنفيذ مشروع مستشفى 2020 بتكلفة 2.5 مليار جنيه

كشف اللواء خالد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة شركة «سبيشيال جروب» للتجارة والاستثمار، عن فوزها بمشروع إنشاء مستشفى 2020 بجامعة أسيوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وأضاف لـ «المال» أن الشركة حصلت فعليا على قرار الإسناد وبدأت فى تنفيذ الأعمال الإنشائية، المقرر أن يتم إنهائها خلال 3 سنوات بواقع عام لكل مرحلة، بسعة إجمالية تصل إلى 500 سرير لعلاج الأورام.

ومستشفى «2020 للأورام» تهدف إلى إنشاء مجمع طبى لخدمة مرضى السرطان فى الصعيد، طبقا لأحدث النظم العالمية، والتى تشمل تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وطبقا لبروتوكولات موحدة لعلاج الأورام فى العيادات الطبية متعددة التخصصات، بالإضافة إلى وجود الجراحين وأطباء العلاج الإشعاعى وطب الأورام، وكذلك وجود المختبرات الطبية والفحص الخلوى وأقسام الأشعة التشخيصية والخدمات التكميلية المساندة له.

وسيتم تقديم الخدمات الطبية بالمركز بداية من العيادات الخارجية وأماكن إقامة الأطفال وغرف علاج اليوم الواحد لتلقى العلاج الكيماوى، وغرف العمليات الجراحية والعناية المركزة للأطفال؛ أما المركز الطبى الثانى فسيتم تخصيصه لعلاج الفئات العمرية الأكبر من السيدات والرجال، والمركز الثالث سيتم تخصيصه «للعلاج التلطيفى» لمرضى السرطان.

ومقرر إنشاء فندق على مساحة 500 متر مربع، لاستضافة المرافقين للمريض وتخفيف معاناتهم فى البحث عن أماكن إقامة قريبة من المستشفى التى يتلقى بداخلها المريض العلاج.

وأوضح «عبد الحميد» أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى طرحت المشروع خلال الفترة الماضية، ونافست عليه المجموعة وحصلت على أعلى تقييم من بين المتنافسين، مشيرا إلى أن المجموعة لديها عدة مشروعات تنفذها لصالح عدد من الجامعات الحكومية والأهلية.

ولفت إلى أن المجموعة انتهت خلال الأيام الماضية، من تنفيذ مشروع ميكنة الصندوق الطبى لصالح جامعة القاهرة، والذى يستهدف تسهيل عملية صرف العلاج للعاملين بالجامعة بشكل إلكترونى.

كما قامت بإنشاء مبنى امتحان إلكترونى لصالح جامعة السويس بتكلفة 100 مليون، ونفس المشروع بجامعة العريش بتكلفة 65 مليوناً، موضحا أن الجامعة ستنافس بقوة على جميع مشروعات التعليم الجامعى خلال الفترة المقبلة.