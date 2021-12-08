«سبيشيال جروب» تتعاقد مع شريك المانى لتأسيس خط انتاج «سرنجة ذاتية التدمير»

قال اللواء خالد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة مجموعة «سبيشيال جروب» للتجارة والاستثمار، أن شركة «هيلث لاين» التابعة للمجموعة تعاقدت خلال الفترة الماضية مع شركة المانية كبرى لتشييد خط إنتاج جديد متخصص فى تصنيع السرنجة السيفتى – ذاتية التدمير – بمعدات متطورة عالمياً.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»،أن هيلث لاين مالكة لمصنع فى 6 أكتوبر، وأنها تسلمت اول دفعة من السرنجة لهيئة الشراء الموحد وثبت أنها الأفضل عمليا.

وذكر أن تنفيذ التوسعات الجديدة والمصنع القائم حالياً بقيمة 500 مليون جنيه، ومؤكدا بأن «سبيشيال جروب»لديها رؤية طموحة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم الاقتصاد القومى.

وقررت وزارة الصحة والسكان المصرية، منع استخدام السرنجات العادية، اعتبارًا من منتصف يونيو 2020، والاستعانة بالسرنجات ذاتية التدمير بحلول عام 2020 لتقليل انتقال الأمراض عبر السرنجات الملوثة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يبلغ استهلاك مصر من السرنجات مليارى سرنجة سنويًا، بينما تبلغ نسبة السرنجات غير الآمنة فى مصر %8 أى ما يعادل 23 مليون سرنجة سنويًا، وهو ما يتسبب فى وفاة 140 ألف حالة سنويًا جراء العدوى المنقولة إليهم، والسرنجات ذاتية التدمير تستخدم لمرة واحدة بدأ إنتاجها عام 1990.

وأوضح أن الطاقة الانتاجية للمصنع فى الوقت الحالى 250 مليون سرنجة سنويًا، وأن التوسعات التى ينفذها الجانب الألمانى تضاعف الانتاجية، ومتوقعا أن يكون سعرها منخفضا عن «العادية».

ويتبع مجموعة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار عددا من الكيانات، المتخصصة فى قطاع المقاولات والتوريدات، فضلا عن كيان متخصص فى المشروعات متناهية الصغر، والتكنولوجيات.