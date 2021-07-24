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«سبيس إكس» في مهمة للبحث عن حياة على كوكب المشترى

يبعد القمر نحو 390 مليون ميل (630 مليون كيلو متر) عن الأرض،
أيمن عزام 6:53 م, السبت, 24 يوليو 21 6:53 م, السبت, 24 يوليو 21

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اختارت وكالة “ناسا” صاروخ فالكون للنقل الثقيل من إنتاج شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك لتدشين رحلة رصد علمية للقمر أوروبا الذي يدور حول كوكب المشترى، والذي يعتقد احتوائه على محيطات سائلة قادرة على استضافة الحياة.

صارروخ من إنتاج سبيس إكس

وبحسب وكالة بلومبرج نقلا عن إدارة الطيران والفضاء الوطنية، تصل قيمة العقد المخصص لتأدية مهمة رصد أوروبا المقرر تدشينها في أكتوبر 2024 إلى 178 مليون دولار.

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ويبعد القمر نحو 390 مليون ميل (630 مليون كيلو متر) عن الأرض، ومن المقدر أن تستغرق الرحلة ما يزيد على خمس سنوات.

يعد القمر أوروبا واحدا ضمن الجهود العلمية الرئيسية لوكالة ناسا، وذلك بالنظر إلى ما يحتوي عليه من كميات ضخمة من مياه البحر القابعة تحت سطحه الثلجي.

وستتولى مركبة أوروبا كليبر تقديم صور عالية الدقة لسطح القمر وتحديد بنيته ورصد نشاطه الجيولوجي، بحسب وكالة ناسا.

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وستتولى المركبة العثور على البحيرات داخل سطح القمر وقياس قشرته وتحديد عمق وملوحة المحيط.

وباتت شركة سبيس اكبلورشين تكنولوجيز (سبيس إكس) التي تتخذ من هوثورن بكاليفورنيا مقرا لها هي المقاول المفضل لوكالة ناسا خلال السنوات القليلة الماضية في مجال نقل البضائع ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.  

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بقلم أيمن عزام

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