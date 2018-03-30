سبيس إكس تقترح إطلاق أكثر من 4 آلاف قمر صناعي لتوفير الإنترنت للعالم

رويترز

اقترحت شركة “سبيس إكس” إطلاق نظام للأقمار الصناعية يتألف من 4425 قمرا صناعيا لتوفير خدمات الإنترنت على مستوى العالم”، وفق رويتزر ز.





وذكرت هيئة الاتصالات الاتحادية الأميركية الخميس أنها وافقت على طلب شركة سبيس إكسبلوريشن هولدينجز الخاصة التي يملكها إيلون ماسك والمعروفة أيضا باسم (سبيسإكس) لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.





وقالت الهيئة في بيان “هذه هي الموافقة الأولى للمجموعة الحاصلة على ترخيص أميركي لتوفير الخدمات ذات النطاق العريض باستخدام جيل جديد من تقنيات الأقمار الصناعية التي تدور في مدارعلى ارتفاع منخفض حول الأرض”.





وأضافت “سبيس إكس اقترحت نظاما للأقمار الصناعية يتألف من 4425 قمرا صناعيا وحصلت على ترخيص لاستخدام ترددات حيزها (20/30جيجا هرتز) و (11/14 جيجا هرتز) لتوفير خدمات الإنترنت على مستوى العالم”.