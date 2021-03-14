اتصالات وتكنولوجيا

«سبيس إكس» تطلق الصاروخ الناقل Falcon 9 وعلى متنه 60 قمرًا صناعيًا

الصاروخ انطلق من المطار الفضائي في كيب كانافيرال (فلوريدا)
وائل كمال 4:01 م, الأحد, 14 مارس 21 4:01 م, الأحد, 14 مارس 21

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قالت شركة سبيس إكس إنه تم إطلاق الصاروخ الناقل Falcon 9 من فلوريدا، وعلى متنه مجموعة من 60 قمرا صناعيا من شبكة Starlink الخاصة بالإنترنت.

وبحسب روسيا اليوم، أضافت شركة سبيس إكس ، أن الصاروخ انطلق من المطار الفضائي في كيب كانافيرال (فلوريدا) في الساعة 06.01 بالتوقيت المحلي (13.01 بتوقيت موسكو).

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ومن المتوقع أن تنفصل المرحلة الأولى من الصاروخ، وتهبط كما جرت العادة على منصة عائمة في المحيط الأطلسي لاستخدامها لاحقا.

Starlink، هي شبكة أقمار صناعية، من الجيل التالي يمكنها توفير الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، لسكان الأرض.

وبدأ المشروع في فبراير 2018، وهو يهدف لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان في العالم. وبشكل إجمالي، من المقرر إطلاق حوالي 12 ألف قمر صناعي في المرحلة الأولى من إنشاء الشبكة.

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بقلم وائل كمال

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