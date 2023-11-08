«سبيرو سباتس»: السعر الرسمي لمنتجاتنا 8 جنيهات ولم يتغير منذ زمن

أكدت شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية أن السعر الرسمي لمنتجاتها هو 8 جنيهات وأنه لم يتغير منذ زمن.

وقالت الشركة فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك: “من زمان والسعر الرسمي لسبيرو سباتس هو 8 جنيه ومتغيرش، والشركة غير مسئولة عن أي مكان بيبيعها بسعر مختلف، وخليك متأكد إننا دايمًا بنحافظ على سعر سبيرو سباتس علشان تكون دايمًا معاك”.

وساهمت أحداث غزة وتبعاتها من الإعلان عن مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي فى دعم المنتجات المحلية الصنع خاصة الغذائية، مما ساهم فى زيادة الإقبال على منتجات سبيرو سباتس للمشروبات الغازية بديلًا عن المنتجات الأخرى الأجنبية.

سبيرو سباتس تدرس زيادة خطوط الإنتاج

وقال المهندس يوسف طلعت، رئيس شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، في تصريحات، لـ”المال”، إن الشركة تركز حاليًّا زيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على منتجاتها.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًّا بالدراسات الخاصة بزيادة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والتوسع في كل محافظات الجمهورية، واستغلال حالة ارتفاع الطلب المتزايدة في الفترة الحالية.

وأوضح أن المصنع يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة؛ لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المصنع يقوم بإنتاج نحو 150 ألف شرنك في اليوم الواحد، بواقع 1.05 مليون شرنك في الأسبوع الواحد.

وذكر طلعت، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الشركة تخطط لتدشين خط إنتاج جديد داخل مصنعها فى مدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون باكيت شهريًّا؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المنتَج.

وأضاف أن الشركة تتطلع لتعزيز خططها الإنتاجية، عبر التوسع في إضافة خطوط الإنتاج، كما فتحت الشركة بابًا للتوظيف لتوفير فرص عمل جديدة مع زيادة الإنتاج،

ونوه بأن الشركة تعكف حاليًّا على دراسة إضافة بعض الأطعمة الجديدة، مثل منتجات الدايت؛ تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.