سبيرو سباتس: إقبال تاريخي على مشروباتنا وطلبات كبرى لتوزيع المنتجات

كشف يوسف طلعت، رئيس شركة سبيرو سباتس للمشروبات الغازية، أن هناك طلبًا تاريخيًّا على منتجات الشركة في الفترة الأخيرة نتيجة دعوات تشجيع المنتج المحلي.

وأضاف طلعت، في تصريحات، لـ”المال”، أن الشركة تلقّت طلبات كثيرة من موزعين لتوزيع منتجاتها، كما تلقّت أيضًا عددًا ضخمًا من السيرة الذاتية للعمل في مصنع الشركة بأكثر من 15 ألف طلب.

وأوضح أن مصنع سبيرو سباتس يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة؛ لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المصنع يقوم بإنتاج نحو 150 ألف شرنك في اليوم الواحد، بواقع 1.05 مليون شرنك في الأسبوع الواحد.

ولفت إلى أن الشركة كثّفت من حركة الإنتاج والتشغيل لتعمل على مدار الساعة لتلبية كل احتياجات السوق المحلية، منوهًا بأنه تمّت تغطية أماكن كثيرة جدًّا في محافظات عديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد كبير من المطاعم الكبرى والسلاسل التجارية لإتاحة المنتَج من خلالها.

وذكر طلعت، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الشركة تخطط لتدشين خط إنتاج جديد داخل مصنعها فى مدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون باكيت شهريًّا؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المنتَج.

وأضاف أن الشركة تتطلع لتعزيز خططها الإنتاجية، عبر التوسع في إضافة خطوط الإنتاج، كما فتحت الشركة بابًا للتوظيف لتوفير فرص عمل جديدة مع زيادة الإنتاج،

منوهًا بأن الشركة تعكف حاليًّا على دراسة إضافة بعض الأطعمة الجديدة، مثل منتجات الدايت؛ تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.