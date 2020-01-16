سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم مع معامل الدخاخني بالجيزة

سبيد ميديكال تفصح عن تفاصيل اتفاقها مع معامل الدخاخنى

أعلنت شركة سبيد ميديكال عن توقيع مذكرة تفاهم مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة فى محافظة الجيزة فى إطار خطة للتوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن هذه المذكرة ستمكنها من الوجود فى أماكن حيوية تتواجد بها معامل الدخاخنى.

وأضافت سبيد ميديكال أن هذا الاتفاق يتضمن إضافة اسم “سبيد” على سلسلة معامل الجيزة لتصبح “معامل سبيد الدخاخنى”.

وأشارت سبيد إلى أن إدارة هذه الفروع سيكون من خلالها شاملا الإيرادات والمصاريف لمدة تجريبية على أن يعقبها تقييم شامل خلال شهور قليلة.

أسس معامل الدخاخنى الطبيب يسرى الدخانى أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر، وابنه د.شريف يسرى الدخاخنى أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العينى.

سبيد ميديكال تستهدف زيادة معامل التحاليل إلى 105 فروع خلال 2020

قالت شركة سبيد ميديكال إنها تستهدف إنها أعمال مستشفى سبيد بطريقة الإسماعيلية الصحراوى وزيادة عدد معامل التحاليل إلى 105 فروع خلال العام الجارى 2020.

وأضافت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية فى وقت سابق إنها تستهدف أيضا زيادة مراكز العيادات التخصصية إلى مركزين وكذلك الانتقال إلى جداول البورصة الرئيسية.

ونوهت سبيد ميديكال إلى أن هذه الخطط والمشروعات مرتبطة باستكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 52 مليون جنيه إلى 104 ملايين جنيه.

وطرحت الشركة، فى أبريل الماضى، 13 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها بالبورصة عن طريق الطرح في بورصة النيل.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 52 مليون جنيه، موزعًا على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال ارتفاع أرباحها بنسبة 49% على أساس سنوى، خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، مسجلة 16.4 مليون جنيه، مقابل 10.99 مليون في الفترة المقارنة من 2018.

وحصلت “سبيد ميديكال” فى أكتوبر 2018، على الموافقات النهائية من بنكين للحصول على قرض بقيمة 135 مليون جنيه.

وقالت الشركة إنها ستستخدم القرض في تكملة إنشاء مستشفى على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وسيتم الانتهاء من إنشاء المستشفى بالكامل، خلال النصف الأول من 2019. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمستشفى نحو 190 مليون جنيه.

سبيد تستهدف الاستحواذ على 25% من سوق التحاليل

معمل تحاليل

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إنها تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح بين 20 و25% من سوق معامل التحاليل خلال 2020، وتحتلّ المرتبة الثانية بعد الوصول إلى 160 فرعًا.

وتعتزم شركة سبيد ميديكال للخدمات الطبية المتكاملة إنشاء معامل جديدة للتحاليل بمحافظات القناة ودمياط والدلتا، باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، وهى «سبيد لاب» التى بلغ عدد فروعها 51، و«سبيد سكان»، و«سبيد كلينك»، و«سيتى سبيد» المتخصصة فى مدن القناة والسويس.

وتسعى «سبيد كلينك»، التابعة، لافتتاح ثانى مراكز العيادات التخصصية خلال العام الحالي، عقب افتتاحها أول مركز طبى يضم نحو 25 عيادة تخصصية.

وقال المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس الإدارة إن شركته تعد من الشركات القلائل فى مصر التي تغطى كل الخدمات الطبية تحت مظلة واحدة، منها خدمات طبية تقدم بشكل واسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف، فى حوار سابق مع “المال”، أن شركته بدأت نشاط معامل التحاليل عبر شركتها التابعة «سبيد لاب» فى 2015، وكانت تخطط لتوسعة النشاط بشكل تدريجى، إلا أنه عند بداية العمل بفروعها الـ4، وجدت أن السوق كبيرة، ومعدلات ربحيتها ضخمة، فقررت تنفيذ خطة توسع سريعة.