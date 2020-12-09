سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة «علاج» السعودية

وقعت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية أمس الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع مجموعة علاج الطبية بالمملكة العربية السعودية للشراكة فى مجال التحاليل الطبية فى مصر وخارجها.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن هذه المذكرة تشمل الشركات التابعة والشقيقة لها بما فى ذلك برايم سبيد ومعامل مصر.

وتتضمن مذكرة التفاهم إنشاء معمل مرجعى فى مصر مزود بأحدث التقنيات العالمية على أن تساهم سبيد ميديكال وشركاتها الشقيقة فيه بنسبة 25% مع قيامها بالدور التسويقى والتعاقدى.

كما تتضمن الاتفاق على حصول سبيد ميديكال وشركاتها على نسب من المبيعات التى تقوم بتسويقها لصالح مجموعة علاج السعودية (لم يتم تحديدها بعد).

سبيد ميديكال: مذكرة التفاهم تتضمن التوسع فى أربع دول عربية

كذلك تتضمن المذكرة إنشاء شركة مشتركة يتم الاتفاق على نسب المساهمة فيها لاحقا للتوسع فى مجال التحاليل الطبية بدول شمال أفريقيا (ليبيا-الجزائر-المغرب-تونس).

ومن المقرر إنشاء تلك الشركة بنفس العلامة التجارية التى تستخدمها مجموعة علاج السعودية على أن تتولى سبيد وشركاتها التابعة والشقيقة الجوانب التسويقية والتعاقدية واللوجستية، وفقا للإفصاح.

كما يحصل معمل سبيد ميديكال فى الخرطوم على دعم فنى من معامل البرج التابعة لمجموعة علاج السعودية فى دولة السودان ،وفقا للمذكرة.

كذلك تشمل المذكرة إنشاء مراكز وعيادات طبية لخدمة مستويات مختلفة من المرضى يكون لها الحق فى استخدام مستشفيات مجموعة علاج على مستوى الجمهورية.

وتساهم مجموعة علاج فى المقابل فى إدارة مستشفيات سبيد ميديكال وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية.

سبيد تستعد لإطلاق أضخم كيان مشترك للتحاليل الطبية فى مصر

رئيس مجلس ادارة شركة «سبيد ميديكال» للخدمات الطبية

وتستعد سبيد ميديكال لتأسيس أضخم كيان مشترك للتحاليل فى مصر بالشراكة مع برايم سبيد وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة (11 اكتوبر الماضى) إن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم “معامل مصر للخدمات الطبية”، ويتوقع أن تصبح أكبر كيان مقدم لخدمة التحاليل الطبية فى مصر.

ويتوزع هيكل الملكية المبدئى للشركة الجديدة، بين سبيد ميديكال(30%) ،برايم سبيد (30%)، على أن تترك الحصة الباقية لرجال الأعمال، المهندس تامر وجيه،محمود فراج، أيمن صبرى عبد المجيد وآخرون.

وتستهدف الشركة الجديدة إنشاء 200 فرع لمعامل التحاليل على مستوى الجمهورية خلال عامين. وتقدر التكلفة الاستثمارية لأول 100 معمل بقيمة 150 مليون جنيه وسيتم تنفيذها خلال عام.

وتقول سبيد ميديكال، إن معامل الشركة الجديدة، ستحمل شعار معامل مصر لأهل مصر، وستكون امتدادا لنشاط معاملها بما يساهم فى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق التحاليل فى مصر من خلال استخدام علامتين تجاريتين.

وتسعى سبيد ميديكال لزيادة فروعها الخاصة على مستوى الجمهورية إلى 200 فرع خلال عامين.

وتخطط الشركة الجديدة بالتعاون مع سبيد ميديكال للوصول إلى 400 فرع على مستوى الجمهورية بما سيجعلهم أكبر كيان مقدم لخدمات التحاليل الطبية فى مصر، وفقا للإفصاح.

سبيد ميديكال استحوذت على عشرات المعامل خلال 2020

شركة سبيد ميديكال

وأعلنت سبيد ميديكال خلال شهرى سبتمبر ونوفمبر الماضيين عن توقيع اتفاقيات مختلفة للاستحواذ على سلاسل معامل تحاليل مختلفة فى الإسكندرية وكفر الشيخ والبحير والجيزة والقاهرة وبنى سويف.

ففى 24 نوفمبر الماضى وافق مجلس إدارة سبيد على الاستحواذ على معامل نور الإسلام الأوائل ذات الفروع الثلاثة بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بقيمة 6.5 مليون جنيه.

كما وافق المجلس على الاستحواذ على معامل الشرق ذات الفرعين بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 2.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فى نفس السياق أفصحت الشركة فى 23 سبتمبر الماضى عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

كما وقعت الشركة فى 14 سبتمبر اتفاقية استحواذ على شركة معامل مصر ذات الفروع الثمانية ببنى سويف والمنيل وأطفيح.

وسبق للشركة فى 19 فبراير الماضى، توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية.

كما سبق لها توقيع اتفاق مماثل فى يناير الماضى مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة بمحافظة الجيزة.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية.

وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

تأسيس برايم سبيد فى مارس بالشراكة مع رجال أعمال

المهندس تامر وجيه

وأطلقت سبيد ميديكال فى مارس الماضى شركة “برايم سبيد” للخدمات الطبية برأسمال 4 ملايين دولار وبالشراكة مع عدد من رجال الأعمال.

وتبلغ مساهمة سبيد ميديكال فى تلك الشركة حوالى 30% من رأس المال، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركة الحلول الحديثة، ورجل الأعمال المهندس تامروجيه رئيس شركة برايم مصر.

كما يساهم رجال آخرون مثل محمود فراج، وأيمن صبرى عبد الجيد وآخرون بنسب مختلفة لم يفصح عنها.

وقالت سبيد ميديكال إن الهدف الأساسى من هذه الشركة يتمثل فى ايجاد حلول لمساعدة الدولة المصرية للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية فى إطار جهودها الطبية الراهنة.

وتعمل سبيد فى دول مجاورة مثل السودان، وأعلنت فى وقت سابق عن إضافة جهاز جديد لتحاليل الملاريا في معاملها بمدينة الخرطوم.

ولدى الشركة مستشفى وحيد بطريق الإسماعيلية الصحراوى تخطط لتوسعته بعد شراء أرض مجاورة بقيمة 15 مليون جنيه فى يونيو الماضى.

وشرعت الشركة فى اجراءات الانتقال من بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 200% تقريبا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 49 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 16.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 112.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 61 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.