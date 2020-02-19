سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة بالإسماعيلية

سبيد ميديكال تفصح عن توقيع اتفاق مبدئي للاستحواذ على معامل جديدة

أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى مجال الخدمات الطبية عن توقيع مذكرة تفاهم للااستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية .

وقالت سبيد ميديكال فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن هذه المذكرة تأتى فى إطار خطة التوسع في قطاع المعامل الطبية وخاصة فى المحافظات التي سيطبق فيها قانون التأمين الصحي الشامل .

وأضافت الشركة أن معامل الصفوة الطبية بالإسماعيلية لديها خمسة فروع منتشرة بمناطق القصاصين، وأبوصوير، والتل الكبير، ومدينة الإسماعيلية.

ويتضمن الاتفاق إضافة اسم سبيد على سلسلة معامل الصفوة على أن تكون إدارتها من خلال شركة سبيد ميديكال شاملة إيرادتها ومصاريفها لمدة تجريبية يعقبها تقييم نهائى للاستحواذ خلال شهور قليلة.

وتقول سبيد ميديكال إنها الشركة المصرية الوحيدة التي تغطي جميع الخدمات الطبية في كيان واحد.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، وهى «سبيد لاب» التى بلغ عدد فروعها 51، و«سبيد سكان»، «سبيد كلينك»، «سيتى سبيد» المتخصصة فى مدن القناة والسويس.

وتستعد الشركة للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسة عبر زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه بزيادة قدرها قدرها 150.5 مليون جنيه توزع بطريقة الأسهم المجانية بواقع 2.11 سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الأسمية.

سبيد ميديكال توقع مذكرة للاستحواذ على معامل الدخاخني

ووقعت الشركة، فى وقت سابق مذكرة تفاهم، مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة فى محافظة الجيزة فى إطار خطة للتوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة 15 يناير الماضى إن هذه المذكرة ستمكنها من الوجود فى أماكن حيوية تتواجد بها معامل الدخاخنى.

وأضافت سبيد ميديكال أن هذا الاتفاق يتضمن إضافة اسم “سبيد” على سلسلة معامل الجيزة لتصبح “معامل سبيد الدخاخنى”.

وأشارت سبيد إلى أن إدارة هذه الفروع سيكون من خلالها شاملا الإيرادات والمصاريف لمدة تجريبية على أن يعقبها تقييم شامل خلال شهور قليلة.

أسس معامل الدخاخنى الطبيب يسرى الدخانى أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر، وابنه د.شريف يسرى الدخاخنى أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العينى.

معامل سبيد تطلق تحليل فيروس كورونا لأول مرة في مصر

وأعلنت سبيد ميديكال فى وقت سابق إنها ستوفر تحليل فيروس كورونا، لأول مرة فى مصر، عبر معامل التحاليل التابعة، وذلك قبل انتهاء الشهر الجاري.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 16 فبراير الجارى إن معاملها ستكون الأولى التى تقدم هذا التحليل فى مصر.

وأضافت الشركة أن هذا التحليل سيتم تقديمه عن طريق جهاز الـ Gene Expert الأمريكى الموجود فى معاملها منذ عام 2016.

ونوهت الشركة إلى أن الجهاز الأمريكى لا يوجد منه إلا خمسة أجهزة فقط على مستوى مصر.

