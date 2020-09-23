«سبيد ميديكال» توقع اتفاقا مع معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية

أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت سبيد ميديكال إن هذا الاتفاق ينص على قيامها بإدارة جميع معامل شركة المدينة لطب الإخصاب بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة اليوم، أن هذا الاتفاق سيضيف لسلسلة معاملها فى الإسكندرية ثلاثة معامل أخرى يتوقع أن ترفع إيراداتها بنسبة 7% سنويا.

وتشمل المعامل الثلاثة، معمل مستشفى المدينة للمرأة فى الإسكندرية المتخصصة فى طب الأسرة والإنجاب والتخصيب.

كما يتضمن الاتفاق، مجموعة معمل مجمع عيادات المدينة الطبى ،إضافة إلى معمل المدينة بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية.

سبيد ميديكال توقع اتفاقية استحواذ على معامل مصر بفروعها الثمانية

رئيس «سبيد ميديكال» للخدمات الطبية

واستحوذت شركة سبيد ميديكال خلال الشهور الماضية على معامل تحاليل مشهورة فى الإسماعيلية والجيزة وبنى سويف.

وفى هذا السياق، وقعت الشركة فى 14 سبتمبر الجارى اتفاقية استحواذ على شركة معامل مصر ذات الفروع الثمانية ببنى سويف والمنيل وأطفيح.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على شراء كامل أسهم معامل مصر بقيمة مالية حدها الأقصى 10 ملايين جنيه.

ودفعت الشركة مليون جنيه بعد توقيع العقد ، ومن المقرر أن يسدد باقى المبلغ فى 16 ديسمبر القادم طبقا لما سيسفر عنه الفحص النافى للجهالة للمعامل.

سبيد استحوذت على معامل تحاليل بالجيزة والإسماعيلية

ووقّعت الشركة فى 19 فبراير الماضى، مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية.

كما سبق أن وقّعت اتفاقًا مماثلًا فى يناير الماضى مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة بمحافظة الجيزة.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية.

وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

سبيد ميديكال أطلقت شركة جديدة بالشراكة مع برايم ورجال أعمال

شركة سبيد ميديكال

وأطلقت سبيد ميديكال شركة جديدة فى مارس الماضى “برايم سبيد” برأسمال 4 ملايين دولار وبالشراكة مع عدد من رجال الأعمال.

وتعمل الشركة فى دول مجاورة مثل السودان، وأعلنت فى وقت سابق عن إضافة جهاز جديد لتحاليل الملاريا في معاملها بمدينة الخرطوم .

وتستعدّ الشركة للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية، عبر زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون.

وقدرت شركة كاسل للاستشارات المالية فى وقت سابق القيمة العادلة لسهم الشركة بقيمة 3.62 جنيه تمهيدا لزيادة رأس المال.

ولدى الشركة مستشفى وحيد بطريق الإسماعيلية الصحراوى تخطط لتوسعته بعد شراء أرض مجاورة بقيمة 15 مليون جنيه فى يونيو الماضى.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن قطعة الأرض المشتراه تبلغ مساحتها 800 متر مربع وسيتم سداد قيمتها بشيك آجل يستحق فى 7 يناير 2021.

وأضافت فى إفصاح للبورصة 11 يونيو الماضى، أن إضافة هذه الأرض لمبنى مشفاها سيتيح التوسع من 65 إلى 140 سريرا بعد أخذ تصاريح البناء الجديدة.