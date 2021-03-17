سبيد ميديكال تكلف مستشارا ماليا لدراسة السهم تمهيدا للاستحواذ على «برايم الشقيقة»

سبيد ميديكال تفصح عن تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم

وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، على تكليف “المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية “لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لعملية الاستحواذ على شركة برايم الشقيقة.

وقال سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إن دراسة القيمة العادلة للسهم سيجرى استخدامها فى زيادة رأس المال غير النقدية بعد الاستحواذ على شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة حاليا).

وتستحوذ سبيد ميديكال على 30% من أسهم شركة برايم سبيد للخدمات الصحية ، بينما يستحوذ على النسبة الغالبة المهندس تامر وجيه وآخرون.

ومن المقرر أن تجرى صفقة الاستحواذ على الشركة المالكة (برايم سبيد للرعاية الصحية) التى تمتلك 70% من أسهم الشركة محل الاستحواذ.

ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (25.43%)، حازم الفار (10.52%)، إسماعيل أحمد جاد الله (5.36%)،

كما يستحوذ هاشم حسين (5.01%)، شريف الزيات (5%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لإفصاح هيكل ملكية مرسل 13 يناير الماضى.

وقالت مصادر لـ “المال” فى وقت سابق، إن سبيد ميديكال تفاوضت مع مساهمى الشركة الشقيقة للاستحواذ الكامل عليها مقابل منحهم أسهما مقابلة فى الكيان الأكبر.

وقالت المصادر، إن التفاوض جرى مع كل من المهندس تامر وجيه ، محمو فراج، وأيمن صبرى عبد المجيد، وآخرين.

برايم سبيد اتفقت مع الحكومة الروسية على توريد 10 ملايين جرعة لقاح سبوتنيك

مجلس إدارة سبيد ميديكال

وأعلنت شركة برايم سبيد للخدمات الطبية “الشقيقة” فى 24 فبراير الماضى عن اتفاقها مع الحكومة الروسية على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت برايم سبيد، فى بيانٍ حصلت عليه “المال” وقتها، إن الاتفاق مع روسيا تم بشكل مبدئي، ومن المقرر أن تكون تلك الدفعة تحت تصرف الجهات الحكومية فى مصر.

وأوضحت برايم، أن الاتفاق تم بعد مفاوضات بين هيئة الدواء المصرية والجانب الروسى ممثلا فى الصندوق السيادي الروسي للاستثمار المباشر.

ونوهت سبيد ميديكال فى اليوم التالى( 25 فبراير )، إلى أن اللقاح الروسى سبوتنك-v ، قد تم تسجيله للاستخدام الطارئ فى هيئة الدواء المصرية.

كما نوهت فى إفصاح لاحق إلى أن توريد اللقاح الروسى فى مصر سيختص بجهات الحكومة فقط وليس للمواطنين مباشرة.

سبيد ميديكال تستعد لإطلاق أضخم كيان تحاليل طبية فى مصر

وتستعد سبيد ميديكال لتأسيس أضخم كيان مشترك للتحاليل فى مصر بالشراكة مع برايم سبيد وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح للبورصة (11 أكتوبر الماضى)، إن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم “معامل مصر للخدمات الطبية”، ويتوقع أن تصبح أكبر كيان مقدم لخدمة التحاليل الطبية فى مصر.

ويتوزع هيكل الملكية المبدئى للشركة الجديدة، بين سبيد ميديكال (30%)، برايم سبيد (30%)، على أن تترك الحصة الباقية لرجال الأعمال، المهندس تامر وجيه، محمود فراج، أيمن صبرى عبد المجيد وآخرين.

وتستهدف الشركة الجديدة إنشاء 200 فرع لمعامل التحاليل على مستوى الجمهورية خلال عامين، وتقدر التكلفة الاستثمارية لأول 100 معمل بقيمة 150 مليون جنيه وسيتم تنفيذها خلال عام.

وتقول سبيد إن معامل الشركة الجديدة، ستحمل شعار معامل مصر لأهل مصر، وستكون امتدادًا لنشاط معاملها بما يسهم فى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق التحاليل فى مصر من خلال استخدام علامتين تجاريتين.

وتسعى ميديكال لزيادة فروعها الخاصة على مستوى الجمهورية إلى 200 خلال عامين، كما تخطط بالتعاون مع برايم للوصول إلى 400 فرع على مستوى الجمهورية بما سيجعلهم أكبر كيان مقدم لخدمات التحاليل الطبية فى مصر، وفقًا للإفصاح.

ووقّعت سبيد ميديكال، فى 9 ديسمبر الماضى، مذكرة تفاهم مع مجموعة علاج الطبية بالمملكة العربية السعودية للشراكة فى مجال التحاليل الطبية فى مصر وخارجها.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه المذكرة تشمل الشركات التابعة والشقيقة لها، بما فى ذلك برايم سبيد ومعامل مصر.

الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة بقيمة 185 مليون جنيه

كما تستعد الشركة خلال الفترة القادمة لإتمام عملية الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة التخصصى بقيمة 185 مليون جنيه وذلك بالمشاركة مع مستثمرين مصريين وأجانب وحصة لشركة برايم سبيد.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة (2 مارس الجارى) إن عملية الاستحواذ على مستشفى الصفوة تجرى بالمشاركة مع مصريين وأجانب مشيرة إلى أن حصتها ستصل إلى 50% + سهم.

ومن المقرر تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال شركة “مستشفيات سبيد” التابعة، والتى ستتولى حق إدارة المستشفى الجديدة، بينما تدير شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول حصص المستثمرين المصريين والأجانب.

كذلك ستساهم شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) فى عملية الاستحواذ بنسبة 4.4% من إجمالى الأسهم بقيمة إجمالية 8.3 مليون جنيه تقريبا.

وحاولت برايم سبيد اقتناص 10% من الصفقة إلا أن بقية الأطراف المشاركة لم توافق، وفقا لإفصاح مواز مرسل للبورصة بنفس التاريخ (2 مارس).

وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 185 مليون جنيه ،وتقول سبيد ميديكال إنها ستمول نصيبها من خلال عقد ائتمان مع شركة هيرمس للتأجير التمويلى.

ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أنها لن تتحمل أى أعباء مالية مباشرة تخص عملية الاستحواذ، كما ستقوم بوضع خطة لفصل نشاط المعامل والعيادات عن المستشفيات.