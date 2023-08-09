«سبيد ميديكال» تقلص 36.3% من خسائرها خلال الربع الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتمكنت سبيد ميديكال من تقليص نحو 36.3%من خسائرها المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتكبدت سبيد ميديكال صافي خسائر بقيمة 24.69 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2023، مقابل 38.76 مليون جنيه، خلال الربع الاول 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 77%، خلال 3 أشهر ، لتصل 15.84 مليون جنيه، مقابل 68.7 مليون جنيه، بالربع الأول من 2022.

وتضمنت نتائج أعمال سبيد ميديكال المستقلة تكبدها خسائر بقيمة 22.1 مليون جنيه، مقابل 36.85 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

يذكر أن نتائج أعمال سبيد ميديكال خلال 2022، تضمنت تحولها للخسائر، إذ تكبدت 139.5 مليون جنيه صافي خسائر، مقابل أرباح بقيمة 173.48 مليون جنيه، خلا 2022.

وتراجعت إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 68%، خلال 2022، لتصل إلي 116.56 مليون جنيه، مقابل 365.19 مليون جنيه عام 2021.