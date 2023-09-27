«سبيد ميديكال» تقلص 33.2% من خسائرها خلال النصف الأول 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وتمكنت سبيد ميديكال من تقليص نحو 33.2% من خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

إذ تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 50.04 مليون جنيه، مقابل 74.9 مليون جنيه، خلال النصف الأول 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 64.8%، خلال 6 أشهر ، لتصل إلي 29.96 مليون جنيه ، مقابل 85.24 مليون جنيه، النصف الأول من 2022.

وتضمنت نتائج أعمال سبيد ميديكال المستقلة تكبدها خسائر بقيمة 44.8 مليون جنيه، مقابل 70.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

يذكر أن نتائج أعمال سبيد ميديكال خلال 2022، تضمنت تحولها للخسائر، إذ تكبدت 139.5 مليون جنيه صافي خسائر، مقابل أرباح بقيمة 173.48 مليون جنيه، خلا 2022.

وتراجع إجمالي إيرادات سبيد ميديكال بنحو 68%، خلال 2022، لتصل إلي 116.56 مليون جنيه ، مقابل 365.19 مليون جنيه عام 2021.