«سبيد ميديكال» تقفز بأرباحها إلى 135.7 مليون جنيه خلال عام 2021

سبيد ميديكال تفصح عن نتائج أعمالها خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، ارتفاع صافى أرباحها إلى 135.7 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 79.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة إلى 365.1 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 173.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 152.2 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 71.7 مليون جنيه خلال العام السابق.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى ربح قدره 137.4 مليون جنيه وهو رقيم قريب من المسجل بالنتائج المجمعة.

سبيد ميديكال : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.11 جنيه

سبيد-ميديكال

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.11 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.065 جنيه للسهم خلال العام السابق 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تضاعف صافى أرباحها بنسبة 240% خلال التسعة شهور الأولى المنتهية سبتمبر الماضى 2021.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 166.7 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 49 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما قفزت إيرادات الشركة إلى 269.1 مليون جنيه خلال الفترة،مقارنة مع إيرادات بلغت 112.8مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كذلك ارتفعت تكاليف الشركة إلى 128.5 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة مع تكاليف بلغت 48.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 18 نوفمبر الماضى.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى ربح قدره 166.7 مليون جنيه وهو نفس الرقم المسجل بالنتائج المجمعة.

تضاعف أرباح الشركة بنسبة 400% خلال النصف الأول من 2021

مجلس إدارة سبيد ميديكال

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها أكثر من أربعة مرات خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى لتسجل 108 ملايين جنيه مقارنة مع صافى ربح بلغ 21.2 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 175 مليون جنيه خلال الفترة،مقارنة مع إيرادات بلغت 59.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 80 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة مع تكاليف بلغت 26.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى ربح قدره 108 ملايين جنيه وهو نفس الرقم المسجل بالنتائج المجمعة.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.04 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020.

ميديكال سجلت قفزة ربحية هائلة بقيمة 50 مليون جنيه فى الربع الأول

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع صافي أرباحها إلى 40.9 مليون جنيه خلال الربع المنتهي مارس الماضي مقارنة مع نحو 7.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفاع إيرادات الشركة إلى 65.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع إيرادات بلغت 25.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليفها إلى 30.6 مليون جنيه خلال الربع المذكور، مقارنة بتكاليف بلغت 12.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى ربح قدره 40.9 مليون جنيه وهو نفس الرقم المسجل بالنتائج المجمعة.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة، تضاعف صافى أرباح الشركة السنوي ثلاث مرات ونصف تقريبًا ( 79.2 مليون جنيه) خلال العام الماضى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى ربح قدره 17 مليون جنيه، خلال عام 2019.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 173.8 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة مع إيرادات بلغت 83.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 717 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 40.8 مليون جنيه خلال 2019.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة 100%،على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية فى سبتمبر الماضى إدراج أسهم الشركة على المؤشر الرئيسى EGX30 الذى يضم أكبر 30 سهمًا متداولًا فى سوق الأسهم، وذلك فى إطار مراجعة دورية لأداء الشركات المتداولة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 20 مايو الماضى على الإدارج المزدوج لأسهمها فى بورصة دبى مع تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية كمستشار فنى لعملية الإدراج.