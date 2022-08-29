سبيد ميديكال تفصح عن بيع مساهم 8.3 مليون سهم من حصته بقيمة 4.2 مليون جنيه

أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المساهم إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله ببيع 8.3 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، الإثنين، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه انخفضت بعد تلك العملية من 3.18 % إلى 2.4 % تقريبا من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.5 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأى أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

سبيد ميديكال : ياسر العدوى باع حصة منذ أسابيع بقيمة 29.1 مليون جنيه

وأفصحت سبيد ميديكال فى 4 أغسطس الماضى عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد العدوى ببيع 478.1 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 29.1 مليون جنيه تقريبًا لتنخفض حصته بعد تلك العملية من 5.21 % إلى 0.9% .

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.61 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور طرف آخر مساهم بنسبة 0.9% من الأسهم.

وأفصحت سبيد ميديكال فى 21 يوليو الماضى عن قيام المساهم حازم فاروق أحمد كمال الفار ببيع 30 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض حصته من 8.2% إلى 5.5%.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بأي أطراف أخرى مساهمة في الشركة (أفرادا أو كيانات ).

السويدى للأسمنت وأتلانتك القابضة رفعا حصتيهما الشهر الماضى

سبيد-ميديكال

كما أفصحت الشركة فى 24 يوليو الماضى عن قيام شركة السويدي للأسمنت بشراء 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.52 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول فى البورصة الأحد.

وارتفعت نسبة مساهمة السويدي للأسمنت المباشرة فى سبيد ميديكال بعد تلك العملية من صفر% إلى 0.9% تقريبا،وأظهر الإفصاح ارتباط الشركة المذكورة بالمساهم صادق أحمد صادق السويدي الذى يستحوذ على 4.5% من الأسهم.

وأفصحت سبيد فى 6 يوليو الماضى عن قيام شركة أتلانتك القابضة بشراء حصة أسهم جديدة إلى حصتها (12.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون جنيه لترتفع حصتها من 13.8% إلى 15.01% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.5 جنيه، ونفذتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أفصحت فى (5 يوليو الماضى) عن قيام المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدول بشراء 100 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه (0.44 جنيه للسهم) لترتفع حصته من 0.0046% إلى 9.02% من إجمالي الأسهم.

وكشفت إفصاح مواز مرسل للبورصة (5 يوليو) قيام المساهم شريف علاء أحمد حسن الزيات بشراء 38.6 مليون سهم إلى حصته بقيمة إجمالية 17.7 مليون جنيه لترتفع حصته من 4.55% إلى 8% .

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.45 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم ببعض الأطراف المساهمة فى الشركة تستحوذ على نسبة صغيرة من الأسهم (0.17%).

رئيس مجلس الإدارة السابق يبيع كامل حصته المتبقية بقيمة 62 مليون جنيه

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا

كما أفصحت الشركة ( 4 يوليو) عن قيام المهندس محمود لاشين (أكبر المساهمين ورئيس مجلس الإدارة سابقا) ببيع كامل حصته المتبقية فى الشركة بقيمة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، بيع لاشين 139.2 مليون سهم تمثل 12.55 % من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 0.44 جنيه للسهم عبر شركات التجارى الدولى للسمسرة والأهلى فاروس وهيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى باع حصته، وحازم الفار الذى خفض حصته من (8.2%)إلى 5.5%.

كما تمتلك شركة أتلاتنتك القابضة 15% من الأسهم (بعد صفقة 6 يوليو)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لإفصاح ملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 38.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى 2022 مقارنة بأرباح قدرها 29.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة المرسلة للبورصة (28 يونيو الماضى)، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة إلى 68.7 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بإيرادات بلغت 65.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتحول نصيب السهم الأساسى من الخسارة بقيمة 0.035 جنيه بنهاية مارس مقارنة بنصيب أرباح بلغ 0.026 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.