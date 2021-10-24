سبيد ميديكال تفصح عن ارتفاع حصة أتلانتك القابضة إلى 5%

أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام شركة أتلانتك القابضة بشراء 1.2 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن نسبة مساهمة أتلانتك ارتفعت بعد العملية من 4.94% إلى 5.05% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.78 جنيه، بقيمة إجمالية 35.8 مليون جنيه، ونفذتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

رئيس سبيد ميديكال رفع حصته فى سبتمبر بشراء 18.3 مليون سهم

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

وأفصحت سبيد ميديكال فى 19 سبتمبر الماضى عن قيام المهندس محمود لاشين (رئيس مجلس الإدارة) بشراء 18.3 مليون سهم إلى حصته.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة الرئيس ارتفعت بعد العملية من 25.36% إلى 27.01% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.95 جنيه، بقيمة إجمالية 35.8 مليون جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أفصحت الشركة فى 4 أغسطس الماضى عن قيام المساهم إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله بشراء حصة أسهم تعادل 7 ملايين سهم تقريبًا بقيمة إجمالية قدرها 15.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة إسماعيل جاد الله ارتفعت بعد العملية من 5.3% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.19 جنيه، ونفذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة وتداول الأوراق المالية. ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

ويتوزع هيكل ملكية سبيد الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (27%)، حازم الفار (10.5%)، إسماعيل أحمد جاد الله (6.6%).

كما يستحوذ شريف الزيات (2%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 12 أكتوبر الجارى.

سبيد ميديكال نفذت عمليات شراء 15.4 مليون سهم خزينة فى سبتمبر

واشترت الشركة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الماضى 15.4 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة اعتمدها مجلس الإدارة لشراء 20 مليون سهم خزينة؛ لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

ونفذت الشركة ست عمليات ضخمة على أسهم الخزينة، خلال الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر الماضى ،وأعلنت اكتفاءها بالكميات المشتراه حتى تاريخه، وعددها 15.4 مليون سهم.

ونفذت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية عمليات الشراء،وجرى تمويل العمليات من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة، في إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.

سهم الشركة يدخل نادي الثلاثين الكبار ويستعد للإدراج بدبى

سبيد-ميديكال

وأعلنت إدارة البورصة المصرية مؤخرًا إدراج أسهم الشركة على المؤشر الرئيسى “EGX30 “الذى يضم أكبر 30 سهمًا متداولًا فى سوق الأسهم، وذلك فى إطار مراجعة دورية لأداء الشركات المتداولة.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة 100% على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 20 مايو الماضى، على الإدارج المزدوج لأسهمها فى بورصة دبى مع تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية مستشارًا فنيًّا لعملية الإدراج.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن الإدراج فى بورصة دبى سيمكّن الشركة من أن تصبح لاعبًا إقليميًّا بارزًا فى سوق الخدمات الطبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تستهدف الشركة من عملية الإدراج زيادة عدد المستثمرين وحاملي الأسهم وتنويع جنسياتهم، بما يتيح مرونة أكبر لحركة السهم وتسهيل الدخول إليه والخروج منه بعملات متعددة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع صافى أرباحها أكثر من أربع مرات خلال النصف الأول من العام الحالي، المنتهى يونيو 2021.

وأفصحت الشركة، مطلع سبتمبر الماضى عن توقيع اتفاق مع صندوق Global Emerging Markets (GEM) للحصول على تمويل ضخم بقيمة 1.57 مليار جنيه.

وقالت الشركة، في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا التمويل سيتاح تحت تصرفنا دون إلزام لمدة ثلاث سنوات، مقابل رهن أسهم فى الشركة لمدة 36 شهرًا (وقع الاتفاق فى أمريكا 31 أغسطس).

ومن المقرر أن يستخدم الصندوق هذه الأسهم وفقًا لتقديره خلال المدة المُشار إليها، ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، فى مقابل عدم إلزام سبيد ميديكال بحدٍّ أدنى فى سحب المبلغ خلال ثلاث سنوات.

وتتوقع الشركة أن يوفر هذا التمويل سيولة مالية كبيرة تساعدها على سداد قروض البنوك بالكامل، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بداية من العام المقبل.