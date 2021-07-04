سبيد ميديكال تفتتح معامل وعيادات موسمية في الساحل الشمالى

أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن افتتاح فرعين من المعامل والعيادات الموسمية، في قرى الساحل الشمالى لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن هذه المعامل جرى افتتاحها بقريتى مراسى وهاسيندا السياحتين بالساحل الشمالى.

كما أعلنت الشركة عن توقيع عقد إدارة للمعمل الطبى لمستشفى أ.د أبو ساطى التخصصى، بمدينة أبوحماد، بمحافظة الشرقية بنظام المشاركة فى الإيرادات، وذلك تأكيدا لما نشرته جريدة المال فى عدد الأحد.

وقالت سبيد، إن هذا العقد ينص على إدارة المعمل باسم معامل سبيد مقابل الحصول على 60% من الإيرادات النقدية و80% من إيرادات التعاقدات وفقا للاتفاق.

ونوهت الشركة إلى أن هذا المعمل يعتبر أول فرع من عدد 11 فرعا مقرر افتتاحهم فى محافظة الشرقية قبل نهاية العام الجارى.

سبيد ميديكال تتعاقد على إدارة معملين بمساكن شيراتون والإسكندرية

رئيس مجلس الإدارة بشركة “سبيد ميديكال”

وأعلنت سبيد ميديكال فى وقت سابق (29 يونيو الماضى) عن توقيع عقد إدارة معمل تحاليل المستشفى الأمريكى بمساكن شيراتون بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العقد ينص على إدارة المعمل باسم معامل سبيد مقابل الحصوص على 60% من الإيرادات النقدية و90% من إيرادات التعاقدات وفقا للاتفاق.

وارتفع عدد المعامل التى تمتكلها أو تديرها سبيد لاب إلى 116 معمل على مستوى محافظات الجمهورية ،ومن المتوقع زيادتها إلى 140 معمل وفقا لخطة توسعية أقرتها الشركة العام الماضى.

وتعمل سبيد ميديكال حاليا على تجهيز سبعة معامل فى محافظات القاهرة والإسكندرية سيجرى افتتاحهما خلال شهر أغسطس المقبل وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

وأفصحت الشركة فى 12 أبريل الماضى عن توقيع عقد مشابه لإدارة معامل “أليكس سكان” الثلاثة بمدينة الإسكندرية بنظام المشاركة فى الإيرادات.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العقد يقتضى قيام معامل سبيد بالإدارة نظير مشاركة الإيرادات بنسبة 70% بالنسبة لعملاء الكاش و80% لعملاء التعاقدات.

وتلتزم سبيد ميديكال بمصاريف التشغيل والمواد والموارد البشرية ،بينما تلتزم أليكس سكان عن الخدمات من كهرباء ومياه وخلافه ،وفقا للتعاقد.

وتتوقع الشركة أن يساهم هذا التعاقد فى زيادة إجمالى إيرادات المعامل بنسبة 3.5% سنويا بصورة مبدئية ترتفع بعدها إلى 5% وذلك لما تحمله معامل “أليكس” من سمعة طيبة فى الإسكندرية، وفقا للإفصاح.

خريطة المعامل المستحوذ عليها خلال عام 2020

شركة سبيد ميديكال

وأعلنت سبيد ميديكال خلال شهرى سبتمبر ونوفمبر الماضيين عن توقيع اتفاقيات مختلفة للاستحواذ على سلاسل معامل تحاليل مختلفة فى الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والجيزة والقاهرة وبنى سويف.

ففى 24 نوفمبر الماضى وافق مجلس إدارة سبيد على الاستحواذ على معامل نور الإسلام الأوائل ذات الفروع الثلاثة بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بقيمة 6.5 مليون جنيه.

كما وافق المجلس على الاستحواذ على معامل الشرق ذات الفرعين بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 2.5 مليون جنيه كحد أقصى.

فى السياق نفسه، أفصحت الشركة فى 23 سبتمبر الماضى عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وسبق للشركة فى 19 فبراير الماضى، توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية.

كما سبق لها توقيع اتفاق مماثل فى يناير الماضى مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة بمحافظة الجيزة.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية. وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى يتجاوز عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

سبيد تستعد لإطلاق أضخم كيان مشترك للتحاليل الطبية فى مصر

مجلس إدارة سبيد ميديكال

وتستعد سبيد ميديكال لتأسيس أضخم كيان مشترك للتحاليل فى مصر بالشراكة مع برايم سبيد وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (11 أكتوبر الماضى) إن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم “معامل مصر للخدمات الطبية”، ويتوقع أن تصبح أكبر كيان مقدم لخدمة التحاليل الطبية فى مصر.

ويتوزع هيكل الملكية المبدئى للشركة الجديدة، بين سبيد ميديكال(30%) ،برايم سبيد (30%)، على أن تترك الحصة الباقية لرجال الأعمال، المهندس تامر وجيه،محمود فراج، أيمن صبرى عبد المجيد وآخرون.

وتستهدف الشركة الجديدة إنشاء 200 فرع لمعامل التحاليل على مستوى الجمهورية خلال عامين. وتقدر التكلفة الاستثمارية لأول 100 معمل بقيمة 150 مليون جنيه وسيتم تنفيذها خلال عام.

وتقول سبيد ، إن معامل الشركة الجديدة، ستحمل شعار معامل مصر لأهل مصر، وستكون امتدادا لنشاط معاملها بما يساهم فى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق التحاليل فى مصر من خلال استخدام علامتين تجاريتين.

وتسعى سبيد لزيادة فروعها الخاصة على مستوى الجمهورية إلى 200 خلال عامين.وتخطط الشركة الجديدة بالتعاون مع سبيد للوصول إلى 400 فرع على مستوى الجمهورية بما سيجعلهم أكبر كيان مقدم لخدمات التحاليل الطبية فى مصر، وفقا للإفصاح.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة تضاعف صافى أرباحها السنوية ثلاث مرات ونصف تقريبًا خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020.

وكشفت القوائم المالية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 79.2 مليون جنيه، خلال العام الماضى 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 17 مليون جنيه، خلال عام 2019.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 173.8 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 83.8 مليون جنيه خلال عام 2019.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة، 100%،على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.