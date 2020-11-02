سبيد ميديكال تعلن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 99.9% وتفتح مرحلة ثانية

أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية عن تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 99.92% وفتح مرحلة ثانية للأسهم المتبقية.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة الاثنين إن المرحلة الأولى للاكتتاب تمت بنجاح على 751.9 مليون سهم تمثل 99.92% بنهاية فترة سريان العرض 29 اكتوبر .

ومن المقرر أن تفتح سبيد ميديكال مرحلة ثانية للاكتتاب بعد أخذ موافقة الرقابة المالية لتغطية النسبة المتبقية وقدرها 0.079% بما يعادل 595.4 ألف سهم .

كانت الشركة قد تقدمت بتقرير القيمة العادلة المعدل للسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى 28 سبتمبر الماضى تمهيدا لفتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية فى بيان مختصر للبورصة إن التقرير المعدل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 1.68 جنيه قبل الزيادة، و1.71 جنيه بعد الزيادة.

وأبدت الرقابة المالية فى وقت سابق ملاحظات على تقرير القيمة العادلة للسهم، والمعد من قبل شركة كاسل للاستشارات المالية.

وقالت الهيئة فى بيان مختصر للبورصة 23 سبتمبر الماضى إنها تناقشت مع المستشار المالى حول ملاحظات مؤثرة فى التقرير لأخذها فى الاعتبار عند تعديل الدراسة.

سبيد ميديكال: كاسل قدرت السهم بثلاث طرق منهجية

وقدرت شركة كاسل للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم فى وقت سابق بـ 3.62 جنيه تمهيدا لزيادة رأس المال.

واستندت كاسل فى هذا التقييم إلى طريقة التدفقات النقدية المخصومة قبل زيادة رأس المال.

كما تضمنت الدراسة طريقتين أخريين للتقييم، إحداهما بطريقة التدفقات النقدية المخصومة (بعد زيادة) رأس المال وتوصلت إلى تقييم السهم بقيمة 3.91 جنيه.

أما الطريقة الثانية (مضاعف الربحية) فقد انتهت إلى تقييم السهم بنحو 3.34 جنيه.

وتستهدف الشركة زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية 150.5 مليون جنيه تقريبا بما يؤهلها للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية.

سبيد ميديكال تستحوذ على معامل الحياة فى محافظة قنا

رئيس مجلس ادارة شركة «سبيد ميديكال» للخدمات الطبية

وأعلنت سبيد ميديكال خلال شهرى( سبتمبر-اكتوبر) عن توقيع ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على سلسلة معامل تحاليل مختلفة فى الإسكندرية والجيزة وبنى سويف وقنا.

وأفصحت الشركة فى 14 اكتوبر الماضى عن تفاصيل عملية الاستحواذ على سلسة معامل الحياة بمحافظة قنا.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على شراء كامل أسهم معامل الحياة بقيمة مالية حدها الأقصى 4 ملايين جنيه.

ووضع المجلس ضوابط لدفع مبلغ الصفقة، منها أن يسلم نصف مليون جنيه بعد توقيع العقد، على أن يسدد باقى المبلغ فى 25 يناير المقبل ،طبقا لما سيسفر عنه الفحص النافى للجهالة للمعامل.

واشترط مجلس الإدارة أن تحقق معامل الحياة إيرادات بقيمة 750 ألف جنيه على الأقل خلال فترة الثلاثة أشهر .

وتتولى سبيد ميديكال التدقيق المالى لنتائح الأعمال خلال المدة التى تبدأ من 20 اكتوبر وحتى 19 يناير القادم.

ويعنى هذا ارتباط قيمة الصفقة النهائية بمعدل الايرادات التجريبية ، فإذا نقصت عن المعدل السابق ينخفض سعر العرض أقل من 4 ملايين جنيه حسب درجة الانخفاض.

وفوضت سبيد ميديكال د.محمد عبد الوهاب عليوه للتوقيع على العقد مع شركة معامل الحياة.

سبيد استحوذت على عشرات المعامل خلال الشهور الماضية

شركة سبيد ميديكال

وأفصحت الشركة فى 23 سبتمبر الماضى عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة معامل المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الشركة إن هذا الاتفاق ينص على قيامها بإدارة جميع معامل شركة المدينة لطب الإخصاب بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أن هذا الاتفاق سيضيف لسلسلة معاملها فى الإسكندرية ثلاثة معامل أخرى يتوقع أن ترفع إيراداتها بنسبة 7% سنويا.

وتشمل المعامل الثلاثة، معمل مستشفى المدينة للمرأة فى الإسكندرية المتخصصة فى طب الأسرة والإنجاب والتخصيب.

كما يتضمن الاتفاق، مجموعة معمل مجمع عيادات المدينة الطبى ،إضافة إلى معمل المدينة بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية.

كما وقعت الشركة فى 14 سبتمبر اتفاقية استحواذ على شركة معامل مصر ذات الفروع الثمانية ببنى سويف والمنيل وأطفيح.

وقالت سبيد فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق على شراء كامل أسهم معامل مصر بقيمة مالية حدها الأقصى 10 ملايين جنيه.

ودفعت الشركة مليون جنيه بعد توقيع العقد، ومن المقرر أن يسدد باقى المبلغ فى 16 ديسمبر المقبل طبقا لما سيسفر عنه الفحص النافى للجهالة للمعامل.

وسبق للشركة فى 19 فبراير الماضى، توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية.

كما سبق لها توقيع اتفاق مماثل فى يناير الماضى مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة بمحافظة الجيزة.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية.

وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

ارتفاع أرباح سبيد إلى 7 ملايين جنيه فى ثلاثة أشهر

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 7.1 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 5.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة في 2018.

وكشفت النتائج المجمعة سابقا ارتفاع إيرادات الشركة إلى 25.1 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج عن ارتفاع تكاليف الشركة إلى 12.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 10.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للشركة أى تغير عن النتائج المجمعة، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادات.

وأشارت الشركة إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن شركة مستشفيات سبيد (التابعة) لم تبدأ نشاطها حتى الآن،وفقا لإفادة مختصرة مرسلة للبورصة فى 5 مايو الماضى.

وأضافت سبيد ميديكال فى 29 أبريل جهازا جديدا لتحليل البكتريا إلى المعمل الرئيسى للشركة متوقعة أن يساعد فى تنمية الإيرادت بقيمة 4 ملايين جنيه سنويا.