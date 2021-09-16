«سبيد ميديكال» تعلن اكتفاءها بشراء 15.4 مليون سهم خزينة فى البورصة

أعلنت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، اكتفاءها بما تم شراؤه من أسهم خزينة (15.4 مليون سهم) فى البورصة المصرية، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر.

واعتمد مجلس إدارة سبيد ميديكال، فى 6 سبتمبر الحالي، خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة؛ لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن تنفيذ خامس عملية شراء لنحو 500 ألف سهم خزينة في البورصة المصرية، فى إطار خطتها لشراء كمية ضخمة خلال شهر.

وكلفت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهامّ سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الحالي.

وقالت الشركة إن تمويل عمليات الشراء سيجرى من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فستجرى وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة، كما تعهدت بالإفصاح الدوري عن حجم عمليات الشراء يوميًّا.

سبيد ميديكال نفذت ست عمليات على أسهم الخزينة خلال عشرة أيام

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

ونفذت الشركة ست عمليات ضخمة على أسهم الخزينة، خلال الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر الحالي، وأعلنت اكتفاءها بالكميات المشتراه حتى تاريخه، وعددها 15.4 مليون سهم.

ونفذت الشركة أول عملية بجلسة الاثنين قبل الماضى على كمية ضخمة بلغت 8.1 مليون سهم خزينة تمثل 0.73% من رأس المال بسعر أعلى قليلًا 1.86 جنيه للسهم.

كما نفذت ثاني عملية شراء بجلسة الثلاثاء قبل الماضي لنحو 1.9 مليون سهم خزينة بالبورصة، بسعر 1.81 جنيه للسهم، ثم نفذت عملية ثالثة بجلسة الخميس لعدد 1.8 مليون سهم بسعر 1.89 جنيه للسهم.

كذلك نفذت ملية رابعة بجلسة الاثنين من الأسبوع الحالي على 1.2 مليون سهم بسعر 1.93 جنيه للسهم، ثم نفذت عملية خامسة بجلسة الثلاثاء على 500 ألف سهم بسعر 1.9 جنيه للسهم، ثم نفذت السادسة بجلسة أمس الأربعاء 15 سبتمبر على 1.87 مليون سهم بسعر 1.88 جنيه للسهم.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة، في إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.

سهم ميديكال يدخل نادي الثلاثين الكبار ويستعد للإدراج بدبى

وأعلنت إدارة البورصة المصرية مؤخرًا إدراج أسهم الشركة على المؤشر الرئيسى “EGX30 “الذى يضم أكبر 30 سهمًا متداولًا فى سوق الأسهم، وذلك فى إطار مراجعة دورية لأداء الشركات المتداولة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 221.8 مليون جنيه، موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة 100% على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 20 مايو الماضى، على الإدارج المزدوج لأسهمها فى بورصة دبى مع تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية مستشارًا فنيًّا لعملية الإدراج.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن الإدراج فى بورصة دبى سيمكّن الشركة من أن تصبح لاعبًا إقليميًّا بارزًا فى سوق الخدمات الطبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تستهدف الشركة من عملية الإدراج زيادة عدد المستثمرين وحاملي الأسهم وتنويع جنسياتهم، بما يتيح مرونة أكبر لحركة السهم وتسهيل الدخول إليه والخروج منه بعملات متعددة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع صافى أرباحها أكثر من أربع مرات خلال النصف الأول من العام الحالي، المنتهى يونيو 2021.

وأفصحت الشركة، مطلع سبتمبر الحالي عن توقيع اتفاق مع صندوق Global Emerging Markets (GEM) للحصول على تمويل ضخم بقيمة 1.57 مليار جنيه.

وقالت الشركة، في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا التمويل سيتاح تحت تصرفنا دون إلزام لمدة ثلاث سنوات، مقابل رهن أسهم فى الشركة لمدة 36 شهرًا (وقع الاتفاق فى أمريكا 31 أغسطس).

ومن المقرر أن يستخدم الصندوق هذه الأسهم وفقًا لتقديره خلال المدة المُشار إليها، ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، فى مقابل عدم إلزام سبيد ميديكال بحدٍّ أدنى فى سحب المبلغ خلال ثلاث سنوات.

وتتوقع الشركة أن يوفر هذا التمويل سيولة مالية كبيرة تساعدها على سداد قروض البنوك بالكامل، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بداية من العام المقبل.