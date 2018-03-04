سبيد ميديكال تضخ 67 مليون جنيه فى فروع معاملها الطبية

أحمد صبرى كشف المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، للخدمات الطبية المتكاملة، أن شركته وضعت خطة طموحة للتوسع خلال الخمسة عشر شهرًا القادمة للوصول بعدد فروع "معامل سبيد" إلى أكثر من ٨٠ فرعًا، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.وأوضح لاشين فى بيان للشركة أن سبيد ميديكال تستهدف



أحمد صبرى



كشف المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، للخدمات الطبية المتكاملة، أن شركته وضعت خطة طموحة للتوسع خلال الخمسة عشر شهرًا القادمة للوصول بعدد فروع “معامل سبيد” إلى أكثر من ٨٠ فرعًا، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح لاشين فى بيان للشركة أن سبيد ميديكال تستهدف الوصول لثاني أكبر سلسلة معامل طبية في مصر بحلول الربع الثاني من ٢٠١٩ و تستعد لافتتاح تلك الفروع بتكلفة مبدئية بقيمة 67 مليون جنيه مصري.

وأشار لاشين، إلى أن “معامل سبيد” تسعى خلال الشهور القليلة القادمة للحصول على شهادة الجودة للمعامل “أيزو ١٥١٨٩”، والتي حصل عليها عدد قليل من المعامل المتواجدة في مصر حتى الآن، فضًلا عن تطبيقها لنظام الجودة العالمي “ريكاس” والذي يعكس تفوقها.