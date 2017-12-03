سبيد ميديكال تضخ 125 مليون جنيه للتوسع بـ 5 دول إفريقية

أحمد صبرى

أقر مجلس إدارة شركة “سبيد ميديكال”، في اجتماعه المنعقد الأسبوع الماضي، الخطة المقدمة من قسم تطوير الأعمال بالشركة، والذي أوصى بالتوسع إقليميًا بعدد من الدول الإفريقية بتكلفة مبدئية إجمالية تصل لـ 125 مليون جنيه، على مدى الخمس سنوات المقبلة.



كانت “سبيد ميديكال” قد بدأت توسُّعاتها الإفريقية بإنشاء أول فرع لمعامل وعيادات سبيد بالعاصمة السودانية الخرطوم، والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل والأجهزة الطبية الحديثة، ليتم بدء العمل به خلال ديسمبر الجاري.



وتسعى “سبيد ميديكال” للتواجد إفريقيًا من خلال افتتاح عِدَّة أفرع بالسودان، وذلك بعدد من الولايات المختلفة بها، مع تشجيع إيفاد أطباء مصريين دوريًا إلى عيادات الشركة هناك، وتستهدف افتتاح عِدَّة أفرع بدول إفريقية خلال الفترة المقبلة، وتعمل بخطة طموحة للتواجد بليبيا، والمغرب، وكينيا، وأوغندا.



يذكر أن “سبيد ميديكال” هي الشركة الطبية الوحيدة في مصر التي تغطي جميع الخدمات الطبية من مستشفيات، وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل طبية، ومراكز أشعة تشخيصية في كيان واحد.