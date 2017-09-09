سبيد ميديكال تشتري مبنى ثاني بالقاهرة لإنشاء مستشفى

المال - خاص أكد المهندس حازم الفار، رئيس مجلس إدارة شركة "مستشفيات سبيد"، التابعة لـ"سبيد ميديكال"، أنه تم توقيع عقد شراء مبنى على أول طريق الإسماعيلية الصحراوي بغرض إنشاء مستشفى سبيد الثانية. وصرح الفار بأن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الأخير على دخول رجل الأعمال محمود مخلوف كمساهم بشركة "م

المال – خاص



أكد المهندس حازم الفار، رئيس مجلس إدارة شركة “مستشفيات سبيد”، التابعة لـ”سبيد ميديكال”، أنه تم توقيع عقد شراء مبنى على أول طريق الإسماعيلية الصحراوي بغرض إنشاء مستشفى سبيد الثانية.

وصرح الفار بأن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الأخير على دخول رجل الأعمال محمود مخلوف كمساهم بشركة “مستشفيات سبيد”، وبذلك يتكون مجلس الإدارة من خمس مقاعد منهم ثلاثة مقاعد لـ”سبيد ميديكال” المساهم الرئيسي بالشركة، ومقعد لمخلوف، ومقعد خامس للدكتور عمرو الطباخ العضو المنتدب لـ”مستشفيات سبيد”.

وبهذه المناسبة عبر الدكتور عمرو الطباخ، عن سعادته بموقع المستشفى الجديدة والتي ستخدم مدينة الشروق والعبور وجمعية أحمد عرابي ومصر الجديدة، منوهًا أنها ستتكامل مع مستشفى سبيد الأولى، ويتم تنفيذها حاليًا في القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه يتوقع بدء التنفيذ الفعلي خلال الربع الثاني من 2018 بعد عمل التصميمات الهندسية اللازمة للتشطيبات والتجهيزات.