سبيد ميديكال تدعو المساهمين لمناقشة زيادة رأس المال بقيمة 111 مليون جنيه

تستعد شركة سبيد ميديكال، المتخصصة في الخدمات الطبية، لدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد لمناقشة زيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية قدرها 111 مليون جنيه تقريبًا.

وأقرّ مجلس إدارة سبيد ميديكال زيادة رأس المال، بجلسته المنعقدة 1 ديسمبر الحالي، مع تفويض رئيس الشركة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في المكان والموعد المناسب لإقرارها، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة الأحد.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة من 221.8 مليون جنيه حاليًّا إلى 332.7 مليون جنيه، بزيادة إجمالية قدرها 110.9 مليون جنيه.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في 22 نوفمبر الماضى للشروع في إجراءات تنفيذ الزيادة في البورصة المصرية، وتسعى الشركة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة للتنفيذ في الوقت الحالى.

هيكل ملكية سبيد ميديكال وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

سبيد-ميديكال

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم،

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى باع حصته منذ أشهر (4 يوليو)، وحازم الفار الذى خفّض حصته من (8.2%) إلى 5.5%.

كما تمتلك شركة أتلاتنتك القابضة 15% من الأسهم (بعد صفقة بتاريخ 6 يوليو 2022)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدًا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته مجلس الإدارة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 78 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضي مقارنة بأرباح بلغت 166.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 104.3 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر، مقارنة بنحو 296 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2021، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة في 17 نوفمبر الماضى.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

طرح مستشفى العبور التابعة للشركة للبيع وتكليف شركة لتسويقها

وأفصحت سبيد ميديكال، في 11 أغسطس الماضى، عن طرح مستشفى العبور التابعة لها للبيع مع اختيار مستشار مالى لتقدير القيمة العادلة للسهم.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إنها ستكلف شركة متخصصة لتسويق المستشفى وعرضها على عدة مشترين خلال الفترة المقبلة.

وتقع مستشفى العبور بطريق الإسماعيلية الصحراوى بمدينة العبور، وتستحوذ سبيد ميديكال على 80.25% من إجمالى أسهمها .

واشترت سبيدي، فى يونيو الماضى 2020، قطعة أرض ملاصقة لمبنى المستشفى بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه فى إطار خطة توسعات بها من 65 إلى 140 سريرًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن قطعة الأرض المشتراة تبلغ مساحتها 800 متر، وتم سداد قيمتها بشيك آجل يستحق فى 7 يناير 2021.

وأضافت الشركة أن إضافة هذه الأرض لمبنى مشفاها سيتيح لها التوسع من 65 إلى 140 سريرًا بعد أخذ تصاريح البناء الجديدة.

سبيد تتخارج من كامل حصتها فى «برايم سبيد» بعد فشل الاستحواذ

سبيد-ميديكال

وأفصحت سبيد ميديكال، فى 7 يوليو الماضى، عن تنفيذ صفقة تخارجها من كامل حصتها البالغة 30% فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) بالقيمة الاسمية لصالح الشركاء السابقين، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

والمساهمون الرئيسيون فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية هم : المهندس تامر وجيه، أيمن صبرى عبدالجيد، محمود فراج إضافة إلى سبيد ميديكال، وفقًا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر، فى نوفمبر الماضى، حسم التخارج من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (18 نوفمبر )، إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.

وقرر مجلس إدارة سبيد ميديكال، فى (26 أغسطس الماضى)، العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)؛ لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك.