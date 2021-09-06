سبيد ميديكال تخطر البورصة برغبتها في شراء 20 مليون سهم خزينة

وافقت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، على خطة لشراء 20 مليون سهم خزينة في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر الجارى.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على هذه الخطة لكونها فرصة استثمارية جيدة للشركة خلال الفترة الراهنة.

وكلفت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهام سمسار عمليات الشراء، خلال الفترة من 6 إلى 25 سبتمبر الجارى.

وسيجرى تمويل عمليات الشراء من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فستجرى وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وتعهدت الشركة بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة ، كما تعهدت بالإفصاح الدورى عن حجم عمليات الشراء يوميا.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضى بكميات كبيرة فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية، لهم فى مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال فى أغلب دول العالم.

وأصبحت الشركات المدرجة -بعد هذا التسهيلات-غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق لشراء أسهم الخزينة، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

سبيد ميديكال توقع اتفاق تمويل أجنبى بقيمة 1.57 مليار جنيه

محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال الطبية

وأفصحت سبيد ميديكال مطلع سبتمبر الجارى عن توقيع اتفاق مع صندوق Global Emerging Markets (GEM) للحصول على تمويل ضخم بقيمة 1.57 مليار جنيه.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا التمويل سيتاح تحت تصرفنا دون إلزام لمدة ثلاث سنوات مقابل رهن أسهم فى الشركة لمدة 36 شهرا (وقع الاتفاق فى أمريكا 31 أغسطس).

ومن المقرر أن يستخدم الصندوق هذه الأسهم وفقا لتقديره خلال المدة المشار إليها، ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، فى مقابل عدم إلزام سبيد ميديكال بحد أدنى فى سحب المبلغ خلال الثلاث سنوات.

وتتوقع الشركة أن يوفر هذا التمويل سيولة مالية كبيرة تساعدها على سداد قروض البنوك بالكامل ،وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بداية من العام القادم.

وأعرب المهندس محمود لاشين رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذى سيمكن شركته من الحصول على تمويل رخيص يعادل 100 مليون دولار بما يساعدها على التوسع فى السوق بسرعة أكبر.

ورهن لاشين تنفيذ الاتفاق بحصول موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين، التى سيعرض عليها خيارات متعددة لتكييف هذا التمويل، إما بزيادة رأس المال بالقيمة العادلة،أو وضع المبلغ فى بند حساب جارى مساهمين بالقوائم المالية، وفقا للإفصاح.

وتضم مجموعة (GEM) ، سلسة صناديق ومحافظ وشركات استثمار متنوعة حول العالم من بينها ( GEM Global Yield llc scs GGY التى وقعت الاتفاق مع سبيد ميديكال).

ويقع مقر المجموعة فى لوكسمبورج ويبلغ رأسمالها حوالى 3.4 مليار دولا، ويتركز نشاطها فى لأسواق الناشئة، وبلغ عدد الصفقات التى نفذتها أكثر من 480 صفقة فى سبعين دولة ،ولديها مكاتب فى باريس ونيويورك وجزر الباهاما.

ويأتى الإعلان عن هذا التمويل الضخم، بعد أيام من إعلان مجلس إدارة سبيد ميديكال (26 أغسطس ) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)، لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك .

سهم سبيد يدخل نادي الثلاثين الكبار ويستعد للإدراج بدبى

وأعلنت إدارة البورصة المصرية مؤخرًا إدراج أسهم الشركة على المؤشر الرئيسى EGX30 الذى يضم أكبر 30 سهمًا متداولًا فى سوق الأسهم، وذلك فى إطار مراجعة دورية لأداء الشركات المتداولة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة 100%،على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 20 مايو الماضى على الإدارج المزدوج لأسهمها فى بورصة دبى مع تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية كمستشار فنى لعملية الإدراج.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن الإدراج فى بورصة دبى سيمكن الشركة من أن تصبح لاعبا إقليميا بارزا فى سوق الخدمات الطبية خلال الخمس سنوات القادمة.

كما تستهدف الشركة من عملية الإدارج ، زيادة عدد المستثمرين وحاملى الأسهم وتنويع جنسياتهم بما يتيح مرونة أكبر لحركة السهم وتسهيل الدخول إليه والخروج منه بعملات متعددة.

تضاعف أرباح الشركة 4 مرات إلى 108 ملايين جنيه فى 6 أشهر

سبيد-ميديكال

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع صافى أرباحها أكثر من أربعة مرات خلال النصف الأول من العام الجارى المنتهى يونيو 2021.

وكشفت القوائم المجمعة ارتفاع صافي الربح إلى 108 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بنحو 21.2 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 175 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بإيرادات بلغت 59.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 80 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 26.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافي ربح قدره 108 مليون جنيه وهو نفس الرقم المسجل بالنتائج المجمعة.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.07 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.04 جنيه للسهم بنهاية يونيو 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة، تضاعف صافي أرباح الشركة السنوي ثلاث مرات ونصف تقريبًا( 79.2 مليون جنيه) خلال عام 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 17 مليون جنيه، خلال عام 2019.