«سبيد ميديكال» تحقق فى بيان مزور يزعم تلقيها عرض استحواذ من شركة إماراتية

قالت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتزوير بيان متداول يزعم تلقيها عرض استحواذ من شركة مبادلة للرعاية الصحية الإماراتية.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من سبيد ميديكال للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص بيان متداول منسوب إليها يشير إلى تقدم شركة مبادلة للرعاية الصحية بعرض استحواذ على أسهمها.

وقال الإفصاح المنشور على شاشة التداول (الثلاثاء)، إن هذا البيان المنسوب إليها مزور شكلا وموضوعا وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بذلك التزوير، كما أكد الإفصاح عدم تلقيها أى خطابات رسمية من شركة مبادلة.

تأسست شركة مبادلة للرعاية الصحية يناير 2021 ،لتشغيل وإدارة 6 محافظ من المرافق الصحية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبو ظبى .

سبيد ميديكال تطرح مستشفى العبور التابعة للبيع وتكلف شركة لتسويقها

وأفصحت سبيد ميديكال منذ أيام عن موافقة مجلس إدارتها على طرح مستشفى العبور التابعة للبيع مع اختيار مستشار مالى لتقدير القيمة العادلة للسهم.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة (11 أغسطس الجارى)، إنها ستكلف شركة متخصصة لتسويق المستشفى وعرضها على عدة مشترين خلال الفترة القادمة.

وأبدى مجلس الإدارة المنعقد فى 10 أغسطس موافقة أخرى على زيادة رأسمال المصدر من 221.8 مليون جنيه إلى 332.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 111 مليون جنيه تقريبا .

وتقع مستشفى العبور بطريق الاسماعيلية الصحراوى بمدينة العبور وتستحوذ سبيد ميديكال على 80.25% من إجمالى أسهمها .

واشترت سبيدي فى يونيو الماضى 2020 قطعة أرض ملاصقة لمبنى المستشفى بقيمة إجمالية 15 مليون جنيه فى إطار خطة توسعات بها من 65 إلى 140 سريرًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن قطعة الأرض المشتراة تبلغ مساحتها 800 متر، وتم سداد قيمتها بشيك آجل يستحق فى 7 يناير 2021.

وأضافت الشركة إن إضافة هذه الأرض لمبنى مشفاها سيتيح لها التوسع من 65 إلى 140 سريرًا بعد أخذ تصاريح البناء الجديدة.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس.

سبيد تتخارج من كامل حصتها فى «برايم سبيد» بعد فشل الاستحواذ

سبيد-ميديكال

وأفصحت سبيد ميديكال فى 7 يوليو الماضى، عن تنفيذ صفقة تخارجها من كامل حصتها البالغة 30% فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) بالقيمة الاسمية لصالح الشركاء السابقين،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

والمساهمون الرئيسيون فى شركة برايم سبيد للخدمات الطبية هم : المهندس تامر وجيه، أيمن صبرى عبدالجيد، محمود فراج إضافة إلى سبيد ميديكال ،وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر فى نوفمبر الماضى حسم التخارج من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة)بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية (18 نوفمبر )،إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة.

وقرر مجلس إدارة سبيد ميديكال فى (26 أغسطس الماضى) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)؛ لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى باع حصته مؤخرا، وحازم الفار الذى خفض حصته من (8.2%)إلى 5.5%.

كما تمتلك شركة أتلاتنتك القابضة 15% من الأسهم (بعد صفقة بتاريخ 6 يوليو)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 38.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى 2022 مقارنة بأرباح قدرها 29.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.