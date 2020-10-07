سبيد ميديكال تجرى أبحاثا على استخدام الكلاب فى كشف فيروس كورونا

وقعت شركة سبيد ميديكال عقدا مع شركة “أنوبيس k9” المتخصصة فى الخدمات الأمنية لإجراء أبحاث مشتركة على استخدام الكلاب الطبية فى مجال الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم الأربعاء إن مجال استخدام الكلاب الطبية فى الكشف المبكر عن الأمراض اعترفت به منظمة الصحة العالمية منذ 2016.

وتستعين بعض الدول الأوربية وكذلك أمريكا بالكلاب فى مطارات عديدة لمساعدتهم على استشعار فيروس كورونا المستجد.

وتقول سبيد ميديكال إن الكلاب لديها القدرة على استشعار الأمراض فى مراحل مبكرة جدا عن الكشف الطبى العادى .

كما تقول إن الكلاب صارت قادرة على كشف الأمراض السرطانية وكذلك مرض السكر ، ومؤخرا اكتشفت قدراتها فى استشعار كورونا.

سبيد ميديكال تخصص 2 مليون جنيه للإنفاق على مشروع الكلاب

وينص الاتفاق مع شركة أنوبيس K9 على أن تتحمل سبيد ميديكال تكاليف الأبحاث المشتركة التى ستستغرق 60 يوما .

كما ينص الاتفاق على أن تؤسس الشركتان كيانا مشتركا فى مجال أبحاث الكلاب الطبية خلال تلك الفترة على أن تحصل سبيد ميديكال على 68.5% من حقوق براءات الاختراع وما ينتج عنها من ايرادات.

وخصصت سبيد ميديكال 2 مليون جنيه للإنفاق على المشروع بالتعاون مع طبيب أمريكى مشهور مقيم فى مصر حاليا.

ونوهت الشركة إلى أن لديها طلبات مسبقة من البحرين فى حال نجاح المشروع، كما توقعت أن يغطى المشروع تكاليفه فى أول أسبوع من نجاح تطبيقه .

وأشارت الشركة إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار زيادة مخصصات البحث العلمى فى موازنتها المالية.

سبيد ميديكال خصصت 1.25% من إيراداتها لنشاط البحث العلمى

ووافقت سبيد ميديكال فى وقت سابق على اقتراح أحد أعضاء مجلس الإدارة بتخصيص 1.25% من الإيرادات لنشاط البحث العلمى والطبى.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة (7 سبتمبر الماضى) إن هذا الاقتراح قدمه د.اسماعيل جاد عضو مجلس الإدارة وتفاعل مع باقى أعضاء المجلس بالموافقة بجلسة 6 سبتمبر الجارى.

كما وافق المجلس على اقتراح البعض بالبحث عن فرص شراكة مع علماء محليين وأجانب لتحقيق هذا الغرض من خلال الأبحاث وتسجيل براءات الاختراع.

واشترط المجلس أن تكون هذه الأبحاث قابلة للتطبيق فى مجال عمل الشركة ،بما يصب فى اتجاه نمو أرباحها.

ارتفاع أرباح سبيد إلى 7 ملايين جنيه فى ثلاثة أشهر

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 7.1 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 5.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة في 2018.

وكشفت النتائج المجمعة سابقا ارتفاع إيرادات الشركة إلى 25.1 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بإيرادات بلغت 20.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج عن ارتفاع تكاليف الشركة إلى 12.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 10.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للشركة أى تغير عن النتائج المجمعة، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادات.

وأشارت الشركة إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن شركة مستشفيات سبيد (التابعة) لم تبدأ نشاطها حتى الآن،وفقا لإفادة مختصرة مرسلة للبورصة فى 5 مايو الماضى.

وأضافت سبيد ميديكال فى 29 أبريل جهازا جديدا لتحليل البكتريا إلى المعمل الرئيسى للشركة متوقعة أن يساعد فى تنمية الإيرادت بقيمة 4 ملايين جنيه سنويا.

وتستعدّ الشركة للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية، عبر زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون.

وتقدمت الشركة فى 27 سبتمبر الماضى بتقرير القيمة العادلة المعدل للسهم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لزيادة رأس المال المصدر.