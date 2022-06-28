«سبيد ميديكال» تتحول للخسارة لأول مرة منذ أرباح عامي 2020-2021

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، تحولها للخسارة بقيمة 38.7 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى 2022 مقارنة بأرباح قدرها 29.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة إلى 68.7 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بإيرادات بلغت 65.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 44.7 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بتكاليف بلغت 32.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى خسارة قدرها 36.8 مليون جنيه وهو رقم قريب من المسجل بالنتائج المجمعة.

سبيد ميديكال : انكسار موجة كورونا سبب رئيسى فى التحول إضافة إلى أعباء بقائمة الدخل

وتحول نصيب السهم الأساسى من الخسارة بقيمة 0.035 جنيه بنهاية مارس مقارنة بنصيب أرباح بلغ 0.026 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وفسرت الشركة هذه التحول بعدة أسباب أبرزها ، انكسار موجة جائحة كورونا فى مصر بما ساهم فى انخفاض الطلب على التحاليل وأثر بالسلب على الإيرادات مع انخفاض أسعار pcr أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

كما تحملت الشركة مبلغ 17.2 مليون جنيه مصاريف خاصة بفروع الدريف ثرو التى انخفضت مبيعاتها، إضافة إلى تحملها أعباء إضافية ببند الإهلاك المحاسبى بواقع 4 ملايين جنيه لأصول لم يجر استخدامه حتى تاريخه.

كذلك تم تحميل قائمة الدخل مبلغ 4.9 مليون تحت بند خسائر ائتمانية متوقعة ، إضافة إلى مخصص بقيمة 12.8 مليون جنيه لمخزون اختبار راكد مشكوك فى استخدامه مستقبلا.

تضاعف أرباح الشركة إلى 135.7 مليون جنيه خلال عام 2021

سبيد-ميديكال

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 135.7 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 79.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت قوائم سبيد ميديكال المجمعة المرسلة للبورصة (16 فبراير الماضى)، ارتفاع إيرادات نشاط الشركة إلى 365.1 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 173.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 152.2 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 71.7 مليون جنيه خلال العام السابق.

ولم تكشف القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة، إذ سجلت صافى ربح قدره 137.4 مليون جنيه وهو رقم قريب من المسجل بالنتائج المجمعة.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.11 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.065 جنيه للسهم خلال العام السابق 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تضاعف صافى أرباحها بنسبة 240% خلال التسعة شهور الأولى المنتهية سبتمبر الماضى 2021، كما كشفت نتائج أسبق ارتفاع صافى أرباحها أكثر من 400% خلال النصف الأول من عام 2021 .

تضاعف أرباح سبيد أكثر من 350% خلال عام 2020

مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا

وأظهرت نتائج أعمال سابقة، تضاعف صافى أرباح الشركة السنوي ثلاث مرات ونصف تقريبًا ( 79.2 مليون جنيه) خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى ربح قدره 17 مليون جنيه، خلال عام 2019.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 173.8 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة مع إيرادات بلغت 83.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 717 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 40.8 مليون جنيه خلال 2019.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة 100%، على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية فى سبتمبر الماضى إدراج أسهم الشركة على المؤشر الرئيسى EGX30 الذى يضم أكبر 30 سهمًا متداولًا فى سوق الأسهم، وذلك فى إطار مراجعة دورية لأداء الشركات المتداولة.

ويتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (14.8% بعد تحديث فى 21 ديسمبر )، بينما يستحوذ المساهم حازم الفار على (8.2%).

كما تمتلك شركة أتلاتنتك القابضة 10.4% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديدا فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين الذى جرى تغريمه مبلغ 20 مليون جنيه فى نزاعين مع الرقابة المالية أيام رئاسته لمجلس الإدارة.