سبيد ميديكال تؤكد بدء مفاوضات الاستحواذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية»

أعلنت شركة سبيد ميديكال عن شروعها فى مفاوضات الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد بالتحالف مع آخرين، وذلك تأكيدا لما نشرته جريدة المال فى عددها الصادر الأحد.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة الأحد ، إن عملية الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية، ستجرى بالتحالف مع صندوق لايم-فست للاستثمار الطبى وشركة تواصل التابعة لمجموعة علاج السعودية.

وأشار الإفصاح إلى اتفاقية وقعت بالفعل بين الأطراف الثلاثة ، ولكن عبر شركة مستشفيات سبيد التابعة لسبيد ميديكال والمملوكة بنسبة 80.25%.

كما نوه الإفصاح إلى تقدم الأطراف الثلاثة بعرض إلى شركة سي آي كابيتال القابضة المستشار المالى لبنك أبو ظبى التجارى صاحب الأغلبية فى المركز الطبى الجديد حاليا.

سبيد ميديكال : التحالف مع تواصل فى إطار مذكرة تفاهم ديسمبر الماضى

شركة سبيد ميديكال

ويأتى تحالف سبيد ميديكال مع تواصل هولدنج فى إطار مذكرة تفاهم موقعة مع مجموعة علاج الطبية السعودية فى 9 ديسمبر الماضى.

وتشمل تلك المذكرة التعاون بين شركات مجموعة علاج ومجموعات شركات سبيد التابعة والشقيقة فى مصر وخارجها بما فى ذلك أسواق الخليج وشمال أفريقيا والسودان ،وفقا لإفصاح سابق تناول تفاصيل المذكرة.

ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة بالصفقة،تلقى شركة سي آي كابيتال، ثلاثة عروض رسمية للإستحواذ على الحصة المراد بيعها والبالغة 51%.

وأفصحت المصادر، إن مجموعة «مستشفيات كليوباترا» وتحالفى «العصافرة – تانا كابيتال»، و«تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد و مؤسسة مالية» تقدموا بثلاث عروض لشراء حصة البنك الإماراتى.

وطلبت سى آى كابيتال من الرقابة المالية فى وقت سابق، مد المهلة الزمنية الخاصة بتلقى عروض شراء حصة البنك الاماراتى حتى نهاية الأسبوع الماضى.

ودخلت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين بنك أبوظبى التجارى (51%)، شركة تواصل (25.9%) ، كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8% ،إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%.

الإسكندرية للخدمات الطبية تلقت عرض استحواذ فى فبرايرب 38.09 جنيه للسهم

وأفصحت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى 17 فبراير الماضى ،عن تلقيها عرض استحواذ كامل من المساهم الجديد “تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية” بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم.

وقال المركز فى بيان للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف شراء 74.08% تعادل 10.57 مليون سهم مكملة لنسبة ال100% .

وأشارت الشركة إلى أن السعر المقدم فى العرض يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية.

ونوهت تواصل هولدينجز للاستثمارات إلى احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

وتستحوذ هولدينجز للاستثمارات على حصة تقدر بنحو 25.92% من إجمالى الأسهم اشترتها فى 29 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية 89.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الحصة بلغت 3.7 مليون سهم باعها المساهم الهندى الرئيسى بمتوسط سعر 24.3 جنيه للسهم ونفذتها شركة كايرو كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية.

تواصل هولدنج تخطط لزيادة الطرح فى البورصة إلى 20%

وأفصحت شركة تواصل هولدنجيز فى مطلع ديسمبر الماضى عن خطته المستقبلية لشركة الإسكندرية الطبية(المركز الطبى الجديد) وذلك بعد استحواذه على 25.92% فى نوفمبر.

وتلزم قواعد البورصة المصرية أى مساهم جديدة يستحوذ على حصة كبيرة فى شركة مدرجة بالإفصاح عن خطة مستقبلية تفصيلية.

وتستهدف تواصل هولدنيجز تحويل الاسكندرية الطبية إلى شركة قابضة ذات نشاط أوسع وضخ استثمارات جديدة فى حجم ونسب ملكيتها المباشرة.

كما تخطط الشركة للاستثمار فى ضم كيانات عاملة فى مجالات طب العيون والجراحات والمسالك فى نطاق محافظات الإسكندرية ووجه بحرى مع تطوير قدراتها الفنية والخدمية بما يحقق التكامل مع مظلة الدولة للتأمين الصحى.

كذلك تخطط هولدنج لتنشيط حركة الشركة من خلال زيادة نسبة الأسهم حرة التداول من 11.95 إلى 20% وذلك بعد إعادة الهيكلة وضخ الاستثمارات الجديدة.

وتتوقع الشركة أن يؤدى هذا إلى تنشيط الطلب على الأسهم بما يمكنها من الاستفادة من البورصة كأدة تمويل لخطتها الاستثمارية ضمن بدائل الاستثمار الأخرى فى السوق.