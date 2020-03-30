«سبيد ميديكال» تؤسس شركة خدمات طبية بالشراكة مع رجال أعمال

أعلنت شركة سبيد ميديكال عن توقيع اتفاقية تأسيس شركة جديدة فى مجال الخدمات الطبية بمساهمة مشتركة مع عدد من رجال الأعمال العاملين فى المجال.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين إن الشركة الجديدة ستحمل اسم “برايم سبيد للخدمات الطبية”.

وتبلغ مساهمة سبيد فى الشركة الجديدة 30% من رأس المال، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين شركة الحلول الحديثة، ورجل الأعمال المهندس تمار وجيه رئيس شركة برايم مصر.

كما يساهم رجال آخرون مثل محمود فراج، وأيمن صبرى عبد الجيد وآخرون .ولم يذكر الإفصاح حجم رأس المال المقترح للشركة المزممع تأسيسها أو نسب المساهمين الآخرين.

وتقول سبيد ميديكال إن الهدف الأساسى للشركة الجديدة يتمثل فى ايجاد حلول لمساعدة الدولة المصرية للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية فى إطار جهودها الطبية الراهنة.

سبيد ميديكال توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على معامل الصفوة

وأعلنت “سبيد ميديكال”، يوم 19 فبراير الماضى، توقيع مذكرة تفاهم للااستحواذ على معامل الصفوة بمدينة الإسماعيلية.

وقالت الشركة، فى بيان آنذاك، إن هذه المذكرة تأتى فى إطار خطة التوسع بقطاع المعامل الطبية، خاصة فى المحافظات التي سيطبق فيها قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضافت الشركة أن معامل الصفوة الطبية بالإسماعيلية، لديها خمسة فروع منتشرة بمناطق القصاصين، وأبو صوير، والتل الكبير، ومدينة الإسماعيلية.

ويتضمن الاتفاق إضافة اسم سبيد على سلسلة معامل الصفوة، على أن تكون إدارتها من خلال شركة سبيد ميديكال شاملة إيرادتها ومصاريفها لمدة تجريبية يعقبها تقييم نهائي للاستحواذ خلال شهور قليلة.

وتقول سبيد ميديكال إنها الشركة المصرية الوحيدة التي تغطي جميع الخدمات الطبية في كيان واحد.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، وهى: «سبيد لاب» التى بلغ عدد فروعها 51، و«سبيد سكان»، «سبيد كلينك»، «سيتى سبيد» المتخصصة فى مدن القناة والسويس.

وتستعدّ الشركة للانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية، عبر زيادة رأس المال من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون جنيه.

سبيد توقِع مذكرة للاستحواذ على معامل الدخاخني

ووقّعت الشركة، فى وقت سابق مذكرة تفاهم، مع معامل الدخاخنى للتحاليل الطبية الموجودة بمحافظة الجيزة، فى إطار خطة للتوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة، يوم 15 يناير الماضى، إن هذه المذكرة ستمكّنها من الوجود فى أماكن حيوية تتواجد بها معامل الدخاخنى.

وأضافت “سبيد ميديكال” أن هذا الاتفاق يتضمن إضافة اسم “سبيد” على سلسلة معامل الجيزة لتصبح “معامل سبيد الدخاخنى”.

وأشارت سبيد إلى أن إدارة هذه الفروع سيكون من خلالها، شاملًا الإيرادات والمصاريف لمدة تجريبية، على أن يعقبها تقييم شامل خلال شهور قليلة.

أسس معامل الدخاخنى الطبيب يسرى الدخاخنى، أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر، وابنه د. شريف يسرى الدخاخنى، أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العينى.

معامل سبيد تطلق تحليل فيروس كورونا لأول مرة في مصر

وأعلنت “سبيد ميديكال”، فى وقت سابق، أنها ستوفر تحليل فيروس كورونا، لأول مرة فى مصر، عبر معامل التحاليل التابعة، قبل انتهاء الشهر الحالي.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة، يوم 16 فبراير الماضى، إن معاملها ستكون الأُولى التى تقدم هذا التحليل فى مصر.

وأضافت الشركة أن هذا التحليل سيتم تقديمه عن طريق جهاز الـGene Expert الأمريكى الموجود بمعاملها منذ عام 2016.

ونوّهت الشركة بأن الجهاز الأمريكى لا يوجد منه إلا خمسة أجهزة فقط على مستوى مصر.