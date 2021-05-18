سبيد ميديكال تؤسس أول شركة «تمويل استهلاكى طبى» فى مصر

وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال على تأسيس أول شركة متخصصة فى عمليات التمويل الاستهلاكى للخدمات الطبية والدوائية فى مصر برأسمال 25 مليون جنيه.

وقالت سبيد ميديكال فى إفصاح للبورصة المصرية الثلاثاء إن تلك الشركة ستحمل اسم سبيد فاينانس للتمويل الاستهلاكى بنسبة مساهمة 50% دون ذكر تفاصيل أخرى حول الشركاء الآخرين أو نسبهم المتوقعة.

وفوضت الشركة المهندس محمود لاشين(رئيس مجلس الإدارة) فى التوقيع على اتفاقية المساهمين واستيفاء اجراءات الحصول على موافقة الرقابة المالية، مشيرة إلى أن رأسمال المقرر سيجرى دفعه خلال عام .

فى سياق متصل وافق المجلس بجلسته المنعقدة 17 مايو الجارى على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة«ديجيتال ويلنز للبرمجيات” للدخول فيها كمساهم رئيسى بنسبة 25.01%. (جرى التوقيع بنفس اليوم).

سبيد ميديكال توقع مذكرة استحواذ على 25% من ديجيتال ويلنز

رئيس مجلس الإدارة بشركة “سبيد ميديكال”

وقالت سبيد إن هذه المساهمة ستجرى عبر ضخ مبلغ نقدى وقدره 22.5 مليون جنيه خلال عام ،على أن يستخدم هذا المبلغ فى زيادة رأسمال ديجيتال ويلنز المالكة لتطبيق «كير سكوير» للخدمات الطبية.

وتهدف زيادة رأس المال إلى تطوير التطبيق الرقمى والتوسع فى الدعاية الخاصة به للوصول به إلى مراكز متقدمة فى عالم التطبيقات الطبية الرائدة خلال عامين .

وتتوقع الشركة تكامل الخدمات التى يتيحها تطبيق«كير سكوير» مع الخدمات التى ستقدمها شركة سبيد فاينانس للتمويل الاستهلاكى الجديدة بعد عملها خلال عام.

وقالت مصادر للمال إن التعاون بين الشركتين سيتم من خلال إتاحة خدمات التقسيط للخدمات الطبية المقدمة عبر التطبيق، بالإضافة إلى قيامها باستغلال الخدمات الطبية المتعددة التى تقدمها «سبيد ميديكال» سواء التحاليل أو العمليات أو العيادات الخاصة أو المستشفيات.

وبلغ عدد مستخدمى تطبيق “كير سكوير” نحو 100 ألف عميل منذ إطلاقه بمصر مارس 2020، ويستهدف التطبيق الوصول إلى 20 مليون مستخدم فى الشرق الأوسط بحلول عام 2025.

سبيد تستعد لإتمام الاستحواذ على مستشفى الصفوة بقيمة 185 مليون جنيه

مجلس إدارة سبيد ميديكال

وشرعت سبيد ميديكال خلال الفترة الحالية فى اجراءات الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة التخصصى بقيمة 185 مليون جنيه وذلك بالمشاركة مع مستثمرين مصريين وأجانب وحصة لشركة برايم سبيد.

كما تستعد خلال الفترة القادمة لتأسيس أضخم كيان مشترك للتحاليل فى مصر بالشراكة مع برايم سبيد وعدد من رجال الأعمال المصريين ، من بينهم المهندس تامر وجيه، محمود فراج، أيمن صبرى عبد المجيد.

ومن المقرر تنفيذ عملية الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة من خلال شركة “مستشفيات سبيد” التابعة، والتى ستتولى حق إدارة المستشفى الجديدة، بينما تدير شركة فاروس لتكوين المحافظ وإدارة الأصول حصص المستثمرين المصريين والأجانب.

كذلك ستساهم شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) فى عملية الاستحواذ بنسبة 4.4% من إجمالى الأسهم بقيمة إجمالية 8.3 مليون جنيه تقريبا.

ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أنها لن تتحمل أى أعباء مالية مباشرة تخص عملية الاستحواذ، كما ستقوم بوضع خطة لفصل نشاط المعامل والعيادات عن المستشفيات.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال ربعية لشركة سبيد ميديكال ارتفاع صافي أرباحها إلى 40.9 مليون جنيه خلال الربع المنتهي مارس الماضي مقارنة بنحو 7.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 65.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بإيرادات بلغت 25.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

تضاعف أرباح الشركة ثلاث مرات ونصف خلال عام 2020

شركة سبيد ميديكال

كما أظهرت نتائج أعمال سنوية حديثة ، تضاعف صافى أرباحها السنوية ثلاث مرات ونصف تقريبًا ( 79.2 مليون جنيه) خلال العام الماضى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 17 مليون جنيه، خلال عام 2019.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 173.8 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 83.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2019.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 717 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 40.8 مليون جنيه خلال 2019.

كما أظهرت نتائج أعمال أخرى ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 200% تقريبًا (49 مليون جنيه) خلال تسعة الأشهر الأولى المنتهى سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 16.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010.

ورفعت الشركة رأسمالها مؤخرًا من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية 150.5 مليون جنيه فى إطار الانتقال من جداول بورصة النيل إلى جداول البورصة الرئيسية.

وأعلنت الشركة، فى 15 نوفمبر الماضي، تغطية اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 100% على مرحلتين، وتم نقلها إلى البورصة االرئيسية.

مستشار مالي يقيم سبيد ميديكال بنحو 3.04 مليار جنيه

شركات الوساطة المالية

ورفع مستشار مالى مستقل (إيجل للاستشارات المالية) تقييم شركة سبيد ميديكال، إلى 3.04 مليار جنيه، فى إطار صفقة استحواذ على شركة شقيقة (برايم سبيد للخدمات الصحية)، بعد ملاحظات أبدتها الرقابة.

وانتهى التقرير النهائى -بعد المراجعة- إلى رفع تقييم شركة سبيد ميديكال من 2.41 مليار جنيه (2.18 جنيه للسهم)، إلى 3.04 مليار جنيه (2.75 جنيه للسهم).

بينما جرى تخفيض القيمة العادلة الإجمالية لشركة برايم سبيد للرعاية الصحية (محل الاستحواذ) من 1.82 مليار جنيه، إلى مليار جنيه تقريبا.

واستنادا إلى هذا التقييم ، أصبحت سبيد ميديكال تعادل سبيد للرعاية الصحية ثلاث مرات وأكثر(3.04)، مقابل مرة وثلث قبل المراجعة (1.32 ).

ويعنى هذا التقييم ارتفاع معادل المبادلة بين أسهم الشركتين ليصبح 3.04 سهم من سبيد للرعاية الصحية مقابل سهم واحد من سبيد ميديكال.وفقا لبيان مرسل من الرقابة المالية فى 22 أبريل الماضى.

وتأتى دراسات القيمة العادلة فى إطار صفقحة استحواذ مرتقبة على برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة حاليا)، بطريقة غير نقدية من خلال عملية مبادلة أسهم .

وتستحوذ سبيد ميديكال على 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية ، بينما يستحوذ على النسبة الغالبة المهندس تامر وجيه وآخرون.

وتستحوذ برايم سبيد للخدمات الطبية، على 70% من أسهم الشركة محل الاستحواذ والتى تحمل اسما قريب الشبه (برايم سبيد للرعاية الطبية ش ذ م م).

بينما يتوزع هيكل ملكية سبيد ميديكال الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (24%)، حازم الفار (10.52%)، إسماعيل أحمد جاد الله (5.36%).

كما يستحوذ شريف الزيات (4%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لإفصاح هيكل ملكية مرسل 12 أبريل الماضى.

وقالت مصادر لـ “المال” فى وقت سابق، أن سبيد ميديكال تفاوضت مع مساهمى الشركة الشقيقة للاستحواذ الكامل عليها مقابل منحهم أسهما مقابلة فى الكيان الأكبر.