اتصالات وتكنولوجيا

«سبيد تك» تتفاوض على وكالة صينية فى إكسسوارات المحمول

«سبيدتك» موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول
عمر ياسر 10:38 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 10:38 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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تتفاوض شركة «سبيد تك» للاستيراد والتصدير للحصول على وكالة صينية جديدة فى مجال إكسسوارات أجهزة الهواتف المحمولة.

قال محمد عرفة، المدير التجارى لـ«سبيد تك»، إن الشركة الصينية تعتزم التوسع فى السوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل، عبر إنتاج الشواحن و«الباوربانك» وسماعات الموبايل، موضحا أنها تبحث حاليا مع الجانب الصينى طرق توزيع منتجاتها محليا، سواء عبر استغلال علامتها التجارية أو بأى طريقة تسويقية أخرى.

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وأكد عرفة، فى تصريحات لـ«المال»، أن استراتيجية «سبيدتك» خلال 2022 ترتكز على طرح مجموعة من أجهزة  هواتف «إيلا» الصينية من فئة Feature phones فى الشريحة السعرية من 180 إلى 350 جنيها، بالإضافة إلى إطلاق هاتف ذكي  يتراوح سعره بين 75 إلى 150 دولارا خلال فبراير.

يشار إلى أن «سبيدتك» موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول، منها «إيلا» و«وان بلس» الصينيتان.

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ولفت إلى أن الشركة تعتزم أيضا طرح إصدارات جديدة من الهاتف الذكى «وان  بلس One plus» منها هاتف 10 pro بسعر يصل إلى 1000 دولار، وإصدار آخر تحت اسم «نورد سى إى تو Nord C E 2» بحوالى 400 دولار.

على صعيد آخر، أكد عرفة أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على توافر كميات البضائع المتاحة بالأسواق وارتفاع أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية بشكل كبير، علاوة على زيادة مدة استلام الشحنات الجديدة من 30 إلى 60 يوما، ومن المتوقع استمرار هذه الأزمة العالمية لمدة عام آخر – على حد تقديره.

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وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية gfk، سجلت مبيعات المحمول فى مصر خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري نموًا بنسبة %13.6 لتصل إلى 13 مليونا و641 ألف جهاز، مقارنة بنحو 12 مليونا و4 آلاف فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم عمر ياسر

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