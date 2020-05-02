سبيدتك تطرح هاتف «إيلا C3».. تعرف على السعر والمواصفات

كشف محمد عرفة ، مدير تسويق شركة ” سبيدتك ” الموزع الحصري لهواتف ” إيلا ” الصينية فى مصر ، عن اعتزام الأخيرة طرح هاتفها الجديد C3 خلال الأسبوع الجاري عبر موقع ” سوق دوت كوم ” لخدمات التسوق الألكتروني بسعر يصل إلي 818 جنيه .

وقال عرفة لـ ” المال” إن الهاتف الجديد يعتبر الأقل فى هذه الشريحة السعرية ، ويأتي مزودا بكاميرا ميموري وكاميرتان خلفتيان بدقة 5 ميجابيكسل وبصمة خلفية ونظام تشغيل آندرويد 9 جو ، وحجم شاشة تصل إلي 5 بوصة ، ورامات 1 جيجا ،وذاكرة داخلية 16 جيجابايت

يذكر أن “إيلا” بدأت عملها أونلاين فى الصين عام 2002 مع منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة “على بابا”، وتحتل المركز العاشر بمبيعات الهواتف هناك، تتراوح أسعار أجهزتها بين 160 و4 آلاف جنيه، تدعم الاتصال بخدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.

واستعانت سبيدتك فى وقت سابق بالمطرب الشعبي ( عبد الباسط حمودة ) فى الحملة التسويقية لهواتف إيلا وانضمت الشركة إلى سوق المحمول بمصر خلال عام 2018.