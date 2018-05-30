سبيدتك تطرح خصومات أونلاين على هواتف جيونى‎

محمود جمالتعتزم شركة "سبيدتك" العاملة فى مجال توزيع الهواتف المحمولة، طرح حزمة خصومات أونلاين على هواتف "جيونى" الصينية، منتصف يوليو المقبل.وقال محمد عرفة، مدير مبيعات الشركة ووكيل العلامة الصينية، إن جيونى لديها 5 هواتف ذكية "سمارت فون" تدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار بين

محمود جمال

تعتزم شركة “سبيدتك” العاملة فى مجال توزيع الهواتف المحمولة، طرح حزمة خصومات أونلاين على هواتف “جيونى” الصينية، منتصف يوليو المقبل.

وقال محمد عرفة، مدير مبيعات الشركة ووكيل العلامة الصينية، إن جيونى لديها 5 هواتف ذكية “سمارت فون” تدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار بين 2000 إلى 3500 جنيه، وتعتزم طرح جهاز عادى “feature phone”، خلال يونيو المقبل.

وأوضح عرفة لـ”المال”، أن جيونى تحتل المركز الثامن بالسوق الصينية من حيث حجم مبيعات المحمول، وكانت متعاقدة فى وقت سابق مع “المتحدة جروب” على توزيع وتسويق هواتفها، وتمتلك منافذ بيع على مستوى الجمهورية تصل إلى 450 منفذًا.

وكشف عن تعاقد الشركة على وكالة علامتين جديدتين فى المحمول الأولى ميكروماكس الهندية، والأخرى كوندور الجزائرية وتخطط لطرح موديلات أجهزتهما خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أن “سبيد تك” تستهدف الاستحواذ على 10 % من مبيعات سوق المحمول كموزع للعلامات التجارية الثلاثة خلال عام، من بدء طرح الأجهزة رسميًا بالأسواق، وتعاقدت مع شركة i2 لتقديم خدمات ما بعد البيع لهواتفهم.

وبين أن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بـ 1.4 مليون هاتف ذكى، و460 ألف جهاز عادى شهرياً.

ولفت إلى أن شركته تخطط للتصنيع المحلى فى 2020 من خلال إنشاء خطوط إنتاج لها بهدف تجميع كافة المنتجات التى تعمل تحت مظلتها.

ويعمل فى السوق المصرية 26 علامة تجارية بقطاع المحمول، وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk»، فإن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بـ 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة تتراوح بين 35-30 مليار جنيه، تستحوذ سامسونج الكورية على 43 % منها، تليها هواوى الصينية 23 %، فيما تتوزع النسبة الأخرى على باقى الشركات.