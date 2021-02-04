اتصالات وتكنولوجيا

«سبيدتك» تحصل على حق استيراد وتوزيع هواتف «Oneplus» محليًّا

مع طرح 3 موديلات نهاية الشهر
أحمد عوض 9:48 ص, الخميس, 4 فبراير 21 9:48 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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حصلت شركة «سبيدتك للاستيراد والتصدير» على حق استيراد وتوزيع هواتف «وان بلس» «One Plus» فى السوق المصرية، بعد اعتمادها كموزِّع معتمَد للعلامة الصينية من قِبل الشركة الأم.

قال محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بالشركة، إن الفترة الحالية تشهد إجراءات التسجيل والتوثيق لمنتجات العلامة التجارية الجديدة، التى سيتم طرح 3 موديلات جديدة منها بنهاية الشهر الحالى.

وأوضح عرفة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الخطة التسويقية التى أعدّتها «سبيدتك» ترتكز على إطلاق موديلات مختلفة من هواتف «One Plus» تنتمى لشرائح سعرية تتراوح بين 6 حتى 12 ألف جنيه للجهاز الواحد، فضلًا عن توريد كَميات كبيرة من منتجات العلامة التجارية التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلي داخل السوق.

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وأشار إلى أن الشركة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتسويق هواتف «One Plus»، من خلال شبكة منافذ البيع المباشر والسلاسل التجارية، إلى جانب المنصات الإلكترونية التى أصبحت تمثل أحد العوامل الرئيسية فى عمليات تسويق أجهزة المحمول المنتمية للفئات السعرية التى تزيد على 7 آلاف جنيه.

وأوضح عرفة أن مستهدفات «سبيدتك» تسير نحو التركيز على بيع هواتف المحمول التى تُلامس 6 آلاف جنيه؛ نظرًا لأن هذه الفئة السعرية تشهد نموًّا متزايدًا فى حجم الطلب داخل السوق.

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وذكر أن شركات الهواتف المحمولة أصبحت تعتمد بشكل كبير على مواقع التجارة الإلكترونية فى عمليات التسويق والترويج لمنتجاتها داخل السوق؛ لأسبابٍ، منها الخدمات الائتمانية المتعددة، وبرامج التقسيط التى تقدمها الأخيرة للعملاء؛ قائلًا: «أكثر من 50% من مبيعات مواقع «أونلاين» تُمثل هواتف المحمول حاليًّا»، على حد تعبيره.

ولفت عرفة إلى أن الشركة أبدت رغبتها بالتوسع فى مجال توزيع واستيراد أجهزة الهواتف المحمولة، باعتبارها أحد القطاعات التى تمتلك فرصًا استثمارية جيدة، فى الوقت الذى تشهد معدلات البيع نموًّا تدريجيًّا.

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وبحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية gfk، سجلت مبيعات المحمول فى مصر خلال العام الماضى نموًّا بنسبة 5% لتصل إلى 14.9 مليون هاتف بقيمة 2.7 مليار جنيه، مقابل 13.8 مليون هاتف بنحو 2.3 مليار فى 2019.

يُشار إلى أن «وان بلس» شركة هواتف صينية تأسست فى ديسمبر 2013، وتتبع مجموعة بى بى كى للإلكترونيات، وتتخذ من مدينة شينزن مقرًّا لها، ولدى الشركة وجود فى نحو 34 دولة حول العالم.

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بقلم أحمد عوض

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