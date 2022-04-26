«سبورت» تطالب بتعويض 250 مليون جنيه في دعوى ضد نادي مصر المقاصة 

كشف علاء عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، أن الشركة التابعة المقاصة سبورت أقامت دعوى قضائية ضد مُلاك نادي مصر المقاصة عقب فسخ التعاقد بينهم، وطالبت بتعويض قدره 250 مليون جنيه.

وأضاف عامر، في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليًّا، أن المقاصة سبورت أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن سبورت عقب عدم سدادها مستحقات رعاية خاصة بالنادي أثناء فترة تولي المقاصة سبورت إدارة النادي.

ولفت إلى أن عائلة هويدي أقامت دعوى ضد المقاصة سبورت وحصلت على حكم أول درجة بتعويض قدره 64 مليون جنيه، ثم تم الاستئناف وقضت المحكمة بعدم الاختصاص وتحويلها لمحكمة أخرى.