«سبورتاج» في مقدمة تراخيص سيارات «كيا» خلال فبراير (جراف)

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتلت «سبورتاج» صدارة سيارات العلامة الكورية «كيا» المرخصة بوحدات المرور، بإجمالى 1063 مركبة، خلال شهر فبراير الماضى.

بلغ إجمالى عدد طرازات «كيا» المرخصة بوحدات المرور نحو 1308 وحدة، خلال تلك الفترة.

وجاء ‘طراز “جراند سيراتو” فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 217 سيارة، تبعتها “سورينتو” فى المركز الثالث بواقع 23 وحدة.

وأظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات، تسجيل مركبتين من طراز “كيا فورتي” موديل 2021 بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وتمركزت طرازات «كيا سيد» و«K3» و«ريو» فى المرتبة الخامسة والسادسة والسابعة – على التوالي – مسجلة ترخيص سيارة واحدة لكل منهم بوحدات المرور خلال شهر فبراير الماضى.

ويذكر أن العلامة الكورية «كيا» تمركزت فى المرتبة الخامسة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بوحدات المرور، خلال فبراير الماضى.