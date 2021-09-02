سيــارات

«سبورتاج» فى مقدمة تراخيص «كيا» بوحدات المرور

بإجمالى 823 وحدة
المال - خاص 6:28 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 6:28 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة الكورية «كيا» فى مختلف وحدات المرور، نحو 1155 مركبة خلال شهر يوليو الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «سبورتاج» قوائم طرازات «كيا» المرخصة بوحدات المرور بعدما تمكنت من تسجيل 823 مركبة، تبعتها «سيراتو» فى المركز الثانى بإجمالى 287 سيارة.

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وجاءت «سورينتو» فى المرتبة الثالثة مسجلة ترخيص 36 مركبة، تلتها «سول» فى المركز الرابع بواقع سيارتين فقط خلال تلك الفترة.

فى حين، بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الكورية «كيا» فى مختلف وحدات المرور، نحو 7 مركبات خلال الشهر الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، تمركزت العلامة الكورية «كيا» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الملاكى» بوحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

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يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة فى وحدت المرور، بلغت نحو 20 ألفًا و83 مركبة خلال تلك الفترة.

أعداد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «كيا» بوحدات المرور خلال يوليو الماضى

العلامة التجاريةعدد السيارات المرخصة
سبورتاج823
سيراتو287
سورينتو36
سول2
أخرى7

المصدر: الإدارة العامة للمرور

إعداد – المال

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