«سبورتاج» تصل إلى 2 مليون جنيه.. زيادات جديدة في أسعار سيارات «كيا» خلال نوفمبر

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي لـ«كيا»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات كيا المطروحة في السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيا»، شهدت أسعار طرازات «سبورتاج» ارتفاعات جديدة بقيمة بلغت 150 ألف جيه، لتصل إلى 2 مليون جنيه رسميًا للفئات الأعلى.

وطرحت الشركة فئة جديدة من «سبورتاج» هي «Special Edition» بسعر مليون و970 ألف جنيه.

كما شهدت عودة ظهور طرازات «إكسيد» لقائمة طرازات العلامة الكورية المطروحة في السوق المحلية.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات كيا في مصر خلال نوفمبر 2023: