«سبورتاج» تتصدر تراخيص سيارات «كيا» بوحدات المرور خلال مايو الماضي (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «كيا» نحو 1265 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة لـ«كيا» بوحدات المرور، خلال تلك الفترة؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «سبورتاج» قوائم طرازات العلامة الكورية المرخصة بإجمالى 1011 وحدة، تبعتها «جراند سيراتو» فى المركز الثاني مسجلة نحو 224 سيارة.

وجاءت «سورينتو» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 22 مركبة بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وحلت «كيا فورتي» في المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 3 مركبات ، تلتها «كيا ريو» فى المركز المرتبة الخامس بترخيص سيارتين فقط.

وظهرت طرازات «سييد» و«k3» في المرتبة السادسة والسابعة – على التوالى- بقوائم تراخيص سيارات «كيا» بوحدات المرور، مسجلة ترخيص سيارة واحدة فقط – لكل منهما-، خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالي عدد سيارات الركوب المرخصة فى مصر نحو 18 ألفًا و283 وحدة خلال الشهر الماضى.