«سبوتيفاي» يعلن عن إطلاق خدمة الفيديو بودكاست في مصر

أعلنت منصة Spotify اليوم، عن التوسع في المناطق التي تقدم فيها الفيديو بودكاست أو الفودكاست، لتشمل معظم الأسواق العالمية التي يتوافر فيها برنامج انكور – Anchor – بما في ذلك مصر، ما يؤكد بشكل أكبر استثمار Spotify في خدمات الفيديو والالتزام بتمكين صانعي المحتوى العالميين للوصول إلى جماهير عالمية جديدة والتفاعل مع المعجبين بطرق جديدة.

وتعليقًا على هذا الإطلاق في المنطقة، قال كلاوديوس بولر، المدير العام لشركة Spotify في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن متحمسون جدا لإطلاق الفيديو بودكاست في المنطقة بينما نواصل تطوير تنسيق خدمات الصوت، والخصائص التفاعلية وتجارب الاستماع الفريدة على المنصة، وتتيح هذه الميزة الجديدة لصانعي المحتوى التعبير عن أنفسهم من خلال سرد القصص المرئية والتواصل مع الجماهير حول العالم”.

ويمكن لصانعي الفودكاست الآن الوصول إلى مجموعة Spotify من أدوات الإنشاء المبتكرة المصممة خصيصا لإنتاج البودكاست والوصول إلى جمهور المنصة العالمي الذي يبلغ 456 مليون مستمع شهريا.

ويعزز هذا الإطلاق أيضاً الإتاحة لمستمعي البودكاست عبر الفيديو استخدام ميزة تشغيل خلفية الفيديو للتبديل بين المشاهدة النشطة تتضمن مشاهدة الفيديو في المقدمة والاستماع في الخلفية .