اتصالات وتكنولوجيا

«سبوتيفاي» يطلق قوائم «ميكس» تعتمد على تصنيف الفنانين ونوع الموسيقي

بجانب عقود الإصدار
المال - خاص 1:45 م, الخميس, 1 أبريل 21 1:45 م, الخميس, 1 أبريل 21

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أعلن «Spotify إصدار عائلة جديدة من قوائم الميكس الموسيقية المخصصة Spotify Mixes والمستوحاة من الميكس اليومي Daily Mix في مكتبة Spotify والتي تشهد رواجاً كبيراً، وهي إحدى قوائم التشغيل الأكثر استماعاً بين ألمستخدمين الحاليين.

وابتداءً من اليوم، يتمكن مستخدمو الحسابات المجانية ومشتركو Premium على مستوى العالم من الوصول إلى ثلاث فئات ميكس جديدة، وبأسماء أوضح يسهل عليك تذكرها والتطور معها: ميكس حسب الفنان  artist mix، وميكس حسب نوع الموسيقى  genre mix، وميكس حسب عقود الإصدار decade mix.

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أنشئت قوائم الميكس الجديدة انطلاقاً من مراعاة تفضيلاتك للأغاني التي تعجبك، وتحديثها بأغانٍ نعتقد أنها ستنال إعجابك، لتتطور معك في النهاية بمرور الوقت. ويتم تحديث كل فئة من فئات الأغاني بشكل متواصل، وستتضمن قوائم تشغيل متعددة تستمع إليها كثيراً من مختلف فئات الفنانين ونوع الموسيقى والعقود، والتي أنشئت أساساً من أجلك.

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وسيتمكن المستخدمون من العثور على ميكس الفنانين الجديد artist mix وميكس نوع الموسيقى genre mix وميكس عقود الإصدار  decade mix من خلال البحث في “مصممة من أجلك”.

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بقلم المال - خاص

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