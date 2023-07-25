«سبوتيفاي» ترفع أسعار الباقات المدفوعة لملايين المشتركين

أعلنت منصة سبوتيفاي عن رفع الأسعار على مشتركي الخدمة الخالية من الإعلانات، البالغ عددهم 200 مليون لأول مرة منذ أكثر من عقد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

في الولايات المتحدة، سترتفع التكلفة من 9.99 دولار إلى 10.99 دولار أمريكيا لمن لديهم باقة فردية.

وتنطبق ارتفاعات مماثلة في الأسعار أيضا على بريطانيا وكندا وأستراليا و49 بلدا آخر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن زادت خدمات البث الأخرى تكاليف الإشتراك.

وقالت خدمة بث الموسيقى أمس الإثنين “حتى نتمكن من مواصلة الابتكار، نقوم بتغيير أسعارنا المميزة عبر عدد من الأسواق حول العالم”.

“ستساعدنا هذه التحديثات على الاستمرار في تقديم أعمال قيمة للمعجبين والفنانين على منصتنا”.

في الولايات المتحدة، سترتفع كلفة باقة “بريميوم ديو” من 12.99 دولار إلى 14.99 دولار، وسترتفع الباقة العائلية من 15.99 دولار إلى 16.99 دولار، وسترتفع باقة الطالب من 4.99 دولار إلى 5.99 دولار.

سيدفع المشتركون بالخدمة المتميزة في بريطانيا جنيها إسترلينيا إضافيا شهريا، وفقا لموقع ذا فيرج.

وقالت سبوتيفاي إن المستخدمين “سيحصلون على فترة سماح مدتها شهر واحد قبل أن يصبح السعر الجديد ساريا، ما لم يلغوا (اشتراكاتهم) قبل انتهاء فترة السماح”.

ورفعت الشركة أسعار الباقات العائلية الأمريكية والباقات الطلابية والعائلية والثنائية البريطانية في عام 2021. ولم تتأثر الاشتراكات الفردية سابقا.

كما قام كل من أبل ميوزيك وبيكوك ونتفليكس وماكس وبراماونت + برفع أسعار الاشتراك مؤخرا.

تتطابق تكلفة سبوتيفاي بريميوم الجديدة مع الاشتراكات الشهرية للمنافسين أبل ميوزيك وأمازون ميوزيك.

في اجتماع تقييم الأرباح في أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس التنفيذي السويدي دانييل إيك إن الشركة “ترغب في رفع الأسعار في عام 2023”.