سبوتنيك : 6 صواريخ تستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

قالت وسائل إعلام عراقية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، إنه تم مهاجمة قاعدة عين الأسد، التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار العراقية، غربي البلاد بـ 6 صواريخ باليستية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية. وأفادت مراسلة "سبوتنيك"…

قالت وسائل إعلام عراقية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، إنه تم مهاجمة قاعدة عين الأسد، التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار العراقية، غربي البلاد بـ 6 صواريخ باليستية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأفادت مراسلة “سبوتنيك” في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية، التي تتمركز بها قوات أمريكية لقصف صاروخي.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن ستة صواريخ باليستية، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز بها قوات أمريكية والتابعة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، غرب العراق.

ونقلت قناة سكاي نيوز الإماراتية عن مصدر أمني قوله، إنه تم استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بـ 9 صواريخ.

وأيضا نقلت قناة العربية السعودية، أن كتائب “حزب الله” العراقي هي المسؤولة عن القصف حيث بدأت بإطلاق قذائف على قاعدة عين الأسد.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر سقوط صواريخ، وقال مغردون على موقع “تويتر”، إنه للقصف الذي استهدف القاعدة الأمريكية.

والأحد قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية سترد بشكل كامل وسريع وبطريقية غير متناسبة إذا قامت إيران باستهداف أشخاصا أو أهدافا أمريكية عقب تهديد طهران بالانتقام من واشطن عقب قتلها القائد العسكري قاسم سليماني.