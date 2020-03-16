سبوتنيك: وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن البنتاجون مساء الاثنين، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا .

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا ، لافتا إلى أن “هناك 37 إصابة لموظفي البنتاجون بفيروس كورونا “.

والثلاثاء الماضي اعترف البنتاجون، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتمل أن يكون أكبر من العدد الإجمالي الفعلي، بحسب سبوتينك.

وقال الجنرال بول فريدريش من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي في البنتاجون: “أعتقد أنه من المرجح، بالنظر إلى ما نراه في جميع أنحاء العالم، ولدينا أناس في جميع أنحاء العالم، أن هناك المزيد”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، أمس الأحد، 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان البيت الأبيض أعلن خلو ترامب من أية إصابة بفيروس كورونا، بعد إجرائه اختبارا طبيا مؤخرا.