سبوتنيك: حفتر غادر موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

اتفاق وقف إطلاق النار استضافته موسكو الاثنين بحضور حفتر وفائز السراج رئيس حكومة طرابلس، في اجتماعات منفصلة.

أكدت وكالة سبوتنيك الروسية، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .

واتفاق وقف إطلاق النار استضافته موسكو الاثنين بحضور حفتر وفائز السراج رئيس حكومة طرابلس، في اجتماعات منفصلة.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الوطني الليبي تأكيد عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، أن أطرافاً في النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن المشير خليفة حفتر، طلب مهلة حتى الغد لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

ومن المخطط، بهذا الصدد، أن تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 كانون الثاني/يناير الحالي.