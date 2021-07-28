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سبوتنيك الروسية: موسكو تخطط لتوسيع التواجد بالمنطقة الصناعية في قناة السويس

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي وصل على رأس الوفد المصري إلى موسك
المال - خاص 10:26 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 10:26 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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أفادت وكالة سبوتنيك الروسية الرسمية، الأربعاء، بأن بلادها تخطط لتوسيع التواجد بالمنطقة الصناعية في قناة السويس .

وتحت عنوان “روسيا تخطط لتوسيع منطقتها الصناعية في قناة السويس “، قالت سبوتنيك إن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي وصل على رأس الوفد المصري إلى موسكو لبحث المزيد من الخطوات لتنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال زكي لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأربعاء: “يعتمد نجاح المشروع إلى حد كبير على جاذبية الظروف التي سيتمكن الجانب الروسي من توفيرها للمقيمين المحتملين. نحن نعمل عن كثب مع الشركات الروسية ومع المشغل الجديد المستقبلي، الشركة الحكومية “ويب”.

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ووقع الطرفان على ملحق للاتفاقية الحكومية الدولية لعام 2018، والتي ستمنح إمكانية التواجد للمقيمين الروس في أي من مواقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإزالة القيود المفروضة على دخول السوق المصري المحلي لسكان المنطقة الصناعية الروسية.

ووفقا لرئيس الهئية، سيتم تنفيذ المشروع في المنطقة الساحلية بالعين السخنة بالقرب من ميناء السخنة، خلال مدة لا تتجاوز 5 أشهر.

كما اتفق الطرفان، خلال المفاوضات، على إمكانية بيع ما يصل إلى 100٪ من المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية في السوق المصرية، بحسب سبوتنيك.

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ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تلبية متطلبات الاستثمار بها .في بناء 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفائتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم “وادي حجول”، وإنشاء “محور 30 يونيو”، “وطريق القنطره شرق”، وتنفيذ 4 أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحى لقناة السويس.

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بقلم المال - خاص

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