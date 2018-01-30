سبكيم السعودية للبتروكيماويات تدرس الاستثمار في الغاز الصخري بأمريكا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن تدرس الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الاستثمار في قطاع الغاز الصخري بالولايات المتحدة، في خطوةٍ ستكون الأولى للشركة من حيث إنشاء مشاريع خارج المملكة، في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع إمدادات المواد الخام في مقرّها الرئيسي،…

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





تدرس الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، الاستثمار في قطاع الغاز الصخري بالولايات المتحدة، في خطوةٍ ستكون الأولى للشركة من حيث إنشاء مشاريع خارج المملكة، في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع إمدادات المواد الخام في مقرّها الرئيسي، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

قال أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لـ”سبكيم”، في حوار مع تليفزيون “بلومبرج”، إن شركته قد تسعى لعقد تحالف مع شريك أمريكي لتدعيم جهودها في اقتحام قطاع الصخر الزيتي المزدهر، مضيفًا أن شركته ستعتمد مبدئيًّا على الدفع النقدي لإنشاء مشروعها بدلًا من الاقتراض.

وتابع: “تركيزنا الأساسي سينصب على امتلاك أساسيات الاستثمار في قطاع الغاز الصخري.. نعرف أن الأمر لن يكون سهلًا؛ لأننا لا نعرف الكثير عن المشهد التجاري في الولايات المتحدة لكننا بالقطع نستهدف فعل شيء خلال العام الحالي”.

يشار إلى أن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز الصخريين بأمريكا خلال السنوات الأخيرة، خفّضت اعتماد الولايات المتحدة على الوقود المستورد، ما هدد الحصة السوقية للسعودية، أكبر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.